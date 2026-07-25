Ángel Correa finalmente se convirtió en jugador de River Plate hasta diciembre del 2029 y aunque hubo que esperar un par de días más de lo previsto, la historia tuvo un final feliz para todas las partes, menos su último dueño: Tigres de México, quien debió ceder ante la presión.

Es que cuando todo parecía cerrado en torno a los 15 millones de dólares por la totalidad del pase del campeón del mundo con la Argentina en Qatar 2022, desde América del Norte se cambiaron las condiciones y en Núñez decidieron renegociar algunas cuestiones.

El altísimo salario del futbolista había dejado de ser un obstáculo hace mucho tiempo, mientras el delantero disfrutaba de sus vacaciones en España, en plena copa del mundo.

La situación por el pase del atacante fue tan loca que en un momento hasta se filtró un mail interno de Tigres con copia a los interlocutores de River que, de alguna manera tuvieron ante sus ojos todos los entretelones de la operación.

La jugada terminó sentenciando la suerte de los mexicanos que, presionados por el deseo del futbolista, no tuvieron más que ceder para destrabar la situación. Ya por la noche del viernes, las redes sociales de Tigres despidieron al argentino, agrandeciéndole por su paso.

La foto oficial en las redes de Tigres, despidiendo a Ángel Correa tras apenas un año en la institución.

Presiones externas

El clima por la transacción del jugador fue cambiando tanto en Monterrey que la familia de Correa recibió amenazas por la situación, luego de la erogación que la institución hizo por él para sacarlo del Atlético Madrid en el arranque del 2025.

Fue por ello que la esposa e hijos del futbolista se alejaron de ese país hace unos días, mientras que el protagonista lo hizo algunas horas más tarde.

Ya en Argentina, el flamante refuerzo del Millonario esperó el cruce de papeles para concurrir a la revisión médica y estampar su firma hasta diciembre del 2029.

El monto total de la operación no fue comunicado, pero rondaría los 17 millones de dólares, convirtiéndose en la mayor operación que concreta Tigres a lo largo de toda su historia.

El nombre de Ángel Correa se suma al de Nicolás Otamendi, Lucas Betrán, Giovani González, Mauro Arambarri y Rafael Santos Borré como flamantes refuerzos de La Banda.