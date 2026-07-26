El Mundial 2026 terminó, pero sus figuras siguen dando que hablar. Y una de las historias que más ruido genera en el mercado europeo tiene como protagonista a Yan Diomande, el delantero de Costa de Marfil de apenas 19 años que deslumbró con sus actuaciones y ahora se convirtió en el gran objetivo del Real Madrid.

La Casa Blanca decidió ir con todo por una de las mayores promesas del fútbol mundial. Según reveló la prensa alemana, el club español presentó una oferta cercana a los 100 millones de euros para quedarse con el atacante del RB Leipzig, una cifra impactante para un futbolista que hace apenas un año desembarcó en la Bundesliga.

La explosión de Diomande durante la Copa del Mundo terminó de convencer a los dirigentes madridistas. Su velocidad, desequilibrio, capacidad goleadora y personalidad en los partidos importantes lo transformaron en una de las grandes sensaciones del torneo que terminó consagrando a España.

Sin embargo, el Real Madrid se encontró con una respuesta inesperada. En Leipzig consideran que la propuesta es insuficiente. De acuerdo con la información publicada por Sport Bild, la oferta incluye 90 millones de euros fijos más otros 10 millones en variables por objetivos, aunque la entidad alemana pretende una cifra aún mayor para desprenderse de su joven figura.

RB Leipzig no se mueve de los 120

El club de la Bundesliga ya dejó claro que no tiene intención de negociar por debajo de los 120 millones de euros. De hecho, anteriormente también rechazó una oferta similar presentada por Liverpool, otro de los gigantes europeos que siguió de cerca la evolución del delantero africano.

La postura del Leipzig tiene una explicación lógica. Hace apenas una temporada pagó cerca de 20 millones de euros para sacar a Diomande del Leganés y, en cuestión de meses, el futbolista multiplicó exponencialmente su valor de mercado gracias a su crecimiento deportivo y a su impacto internacional.

En Valdebebas consideran que el marfileño encaja perfectamente en el nuevo proyecto deportivo. Su juventud, proyección y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno son características que seducen a la dirigencia merengue, que en los últimos años apostó fuerte por incorporar talento joven antes de que alcance su máximo valor.

Por ahora, las negociaciones continúan abiertas. Lo que parece claro es que Diomande dejó de ser una promesa para convertirse en una de las piezas más codiciadas del fútbol europeo. Y si el Real Madrid realmente quiere llevárselo, deberá romper una vez más el mercado para convencer a un Leipzig que no piensa regalar a la nueva joya del fútbol africano.