El duro golpe en su arranque del Torneo Clausura al caer 3-0 frente a Deportivo Riestra cayó como un baldazo de agua fría en Boca, y así lo expresó Rodolfo Arruabarrena, que aseguró que su vestuario "era un cementerio" luego de la derrota en el Estadio Guillermo Laza, primera en el ciclo del Vasco, quien mostró preocupación por el rendimiento del equipo en la conferencia de prensa y asumió la responsabilidad por el mal rendimiento.

Para empezar, el entrenador fue contundente al describir el nivel de lo hecho por Boca: "Me dio la sensación de que se podrían haber jugado 60 minutos más y aún así no les íbamos a poder entrar nunca". Además, enfatizó la falta de ímpetu para recortar la distancia en el marcador: "No inquietamos, no tuvimos ni las ganas ni el ímpetu de ir a buscar un gol, y eso es lo que más me preocupa".

Asumiendo la responsabilidad, Arruabarrena declaró: "Que quede claro que soy el culpable. Trabajaré para pensar en el partido en Chile y tratar de conseguir el resultado que necesitamos. El vestuario es un cementerio y está bien que duela, pero mañana ya hay que levantarse y empezar a trabajar el partido con O'Higgins", y añadió: "Es un golpe duro, pero entiendo que tenemos que mejorar y trabajar, es la única manera de salir de este golpe, estar juntos corrigiendo cosas".

Acerca de la cantidad de cambios que hizo para el duelo ante Riestra, el Vasco apuntó a los pocos días de recuperación que Boca tendrá para el partido de Copa Sudamericana contra O'Higgins, al que visitará este jueves. "No tuvimos ni tres días de recuperación. Lamentablemente hay una derrota, pero tengo que pensar en lo físico y después de la ida no llegamos ni a sesenta horas de descanso. El que los pone soy yo, que no se saquen, voy a contar con todos".

Por último, Arruabarrena respondió la consulta ante la ausencia de un centrodelantero en la formación y subrayó que están en la busqueda de un '9': "Estamos con el presidente buscando un nueve por la lesión de Adam Bareiro. Pero la derrota no es solo por un nueve, fallamos en otras cuestiones ajenas a la presencia de un delantero".