Ni los dos metros de altura que tiene su flamante arquero colombiano, Álvaro Montero, impiden que el Boca de Rodolfo Arruabarrena sufra el juego aéreo de Deportivo Riestra en el Bajo Flores y cumpla una presentación preocupante.

Un primer tiempo para el repaso total en el conjunto Xeneize que llegaba al comienzo del Torneo Clausura 2026 después de ganar merecidamente por Copa Argentina ante Sarmiento y O’ Higgins por la ida de los playoffs en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, todas las viejas dudas volvieron a surgir a partir de los 7 minutos, cuando Braian Sánchez llegó a cabecear una pelota que fue bajada de cabeza a espaldas de Malcom Braida. El número 10 corrió y llegó a desviar antes de la intervención del 1 en el corazón del área.

Ya representaba un duro golpe la desventaja tempranera para el visitante que volvió a ser sacudido a los 23 con el desvío de Antony Alonso, de nuevo en el trayecto de la pelota que había cabeceado previamente Carlos Quintana en el punto penal.

El tiro de esquina también cayó desde la derecha buscando al ex marcador central de Rosario Central que ganó en el salto sobre Marco Pellegrino.

A diferencia de lo que fue la presentación internacional del jueves, el nuevo entrenador de Boca decidió modificar a la dupla central y fueron Pellegrino, junto a Lautaro Di Lollo, quienes quedaron más expuestos con la situación.

Goleada histórica

Los dos goles en contra no fueron lo único de la histórica primera mitad. A falta de 7 para el final, en una contra, Riestra volvió a romper todos los pronósticos en su primera vez en el estadio Guillermo Laza contra uno de los gigantes de la Argentina.

Larguísima corrida de Alexander Díaz que terminó definiendo de emboquillada ante la salida de Montero que no entendía nada de lo que estaba sucediendo.