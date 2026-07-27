En una secuencia escandalosa, Enzo Pérez terminó expulsado y se retiró del campo insultándose con todos en la derrota de su equipo, Deportivo Maipú, por 1-0 ante Gimnasia y Tiro de Salta, por la fecha 22 de la Zona B de la Primera Nacional 2026. en un partido que se definió en sobre el final y no exento de polémica arbitral. El experimentado volante ex River, que volvió a vestir la camiseta del Cruzado la semana pasada, vio la roja por excederse en el reclamo haciendo un gesto de "robo" y terminó cara a cara con el cuarto árbitro.

El momento se produjo en los minutos finales, cuando el árbitro Gastón Monzón Brizuela sancionó un penal a favor de Gimnasia y Tiro por una infracción de Nicolás Fernández sobre Walter Montoya. Lautaro Gordillo fue el encargado de ejecutar la pena máxima, que inicialmente fue atajada por el arquero Nahuel Galardi. Sin embargo, el juez anuló la atajada por adelantamiento del portero y ordenó repetir el disparo, lo que desató una fuerte protesta de los futbolistas de Maipú.

En medio de los reclamos, el primero que fue expulsado fue Matías Viguet. Poco después, Enzo Pérez también vio la tarjeta roja tras su desmedida reacción: realizó un gesto de 'robo' hacia el cuerpo arbitral y luego se acercó con vehemencia al cuarto árbitro para reclamar cara a cara, lo que requirió la intervención de sus compañeros y el cuerpo técnico para calmarlo. Finalmente, el ex River abandonó el campo entre insultos. Luego de aquella larga interrupción, Lautaro Gordillo ejecutó nuevamente el penal y convirtió el único gol del partido a los 79 minutos.

Con dos jugadores menos, Maipú no pudo revertir la ventaja y terminó sumando una nueva derrota en el torneo. Este partido representó la segunda aparición de Enzo Pérez desde su regreso al Cruzado luego de haber debutado en el empate 0-0 contra San Martín de Tucumán en el estadio Omar Sperdutti. Con la caída, el elenco mendocino quedó octavo en la Zona B con 29 puntos, manteniéndose dentro de la zona de clasificación al Reducido para ascender a la Liga Profesional.