Tras disputarse este fin de semana la última fecha del Torneo Federal A 2026, ya se conocen todos los integrantes de la Fase Cameponato y de la Reválida. La Primera Fase del certamen que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya es historia.

Este domingo se conocieron los últimos clasificados. La semana que viene empezará la Segunda Fase, dónde habra dos zonas Campeonato y dos zonas Reválida. En la Fase Campeonato están los equipos que han mantenido la categoría, que lucharán por el primer ascenso a la Primera Nacional 2027 y por las diez plazas a la Copa Argentina del año venidero. Mientras que en la Reválida estarán los equipos que buscarán evitar ser uno de los 4 descensos.

Cipolletti que finalizó primero en la Zona 3, tendrá a estos rivales del mismo grupo, los cordobeses de Argentino de Monte Maíz y Atenas de Río Cuarto, los mendocinos de Huracán Las Heras, El Globo clasificó este domingo, al conseguir el punto que le faltaba ante FADEP con el 0 a 0, jugando de local. A ellos se sumarán, los del Grupo 4: Olimpo y Villa Mitre de Bahía Blanca y los marplatenses de Alvarado y Kimberley. El aurinegro no solo ganó su zona, sino que fue el mejor del país en el primer semestre, ya que sacó 31 puntos sobre 16 partidos jugados.

El último equipo que faltaba es el mejor quinto de los tres grupos de nueve equipos de la fase regular, la 2, 3 y 4. Y sorpresivamente clasificó Juventud Antoniana de Salta, , que luego de golear de visitante a Boca Unidos en Corrientes se quedó con el quinto lugar de la zona 2 y será parte del nonagonal donde estará el albinegro.

Cipolletti volverá a jugar con Atenas de Río Cuarto. Foto: Luis Alberto Amaolo

La Reválida

Deportivo Rincón volvió a ganar este sábado como visitante visitante, luego de un año tres meses y 5 días. La última vez había sido el 19 de abril del 2025, cuando derrotó a Germinal de Rawson por 3 a 0 en El Fortín de la capital chubutense con goles de Fernando Riquelme, Facundo Miguel y Agustín Lezcano, los tres puntos conseguidos le permiten comenzar la Reválida con seis unidades de ventaja respecto del descenso, ya que el primer objetivo ahora será mantener la categoría y luego ir por el camino largo del segundo ascenso.

Los del Norte de la provincia de Neuquén, ya sabían desde antes de jugar que en la Reválida enfrentará a Juventud Unida Universitario de San Luis, Costa Brava de General Pico, San Martín de Mendoza, Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi de la Liga de Mar del Plata, Ramón Santamarina de Tandil, Guillermo Brown de Puerto Madryn y Germinal de Rawson. El que se sumó a ese grupo fue FADEP (Fundación Amigos por el Deporte) de Villa Russell, departamewnto de Maipú de Mendoza, que este domingo empató con Huracán Las Heras y no pudo entrar a la zona Campeonato en su primera temporada en la categoría.

Sorteo

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que este venidero lunes 27 de julio se llevará a cabo el sorteo de los fixtures para las zonas Campeonato y Révalida del Torneo Federal A 2026.

La actividad está pactada para las 15, en sede a confirmar. Se especuló que podría llevarse a cabo en el Consejo Federal en Viamonte al 1300 en Capital Federal en la sede de la AFA o en el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza y en las últimas horas se barajó que se llevará a cabo en unas oficinas de Libertad al 900 en CABA. Del mismo están invitados a participar todos los representantes de los clubes. Además, se hablará de varios puntos de interés general para la categoría.