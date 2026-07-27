Después de la inesperada goleada recibida anoche, Boca está decidido a cerrar la llegada de su cuarto refuerzo en este mercado de pases y el apuntado es David Romero. El Xeneize ya realizó una propuesta formal para quedarse con el atacante correntino de Tigre en medio de la necesidad expresada públicamente por el entrenador Rodolfo Arruabarrena de sumar un ‘9’ por la lesión del paraguayo Ádam Bareiro.

El delantero de 23 años no disputó los últimos dos partidos de Tigre alegando motivos personales, justo en momentos en que se intensifican las negociaciones con Boca y según informan varios periodistas allegados al club de La Ribera, la oferta contempla comprar el 70% del pase de Romero, dejando un 30% para el Matador, más el préstamo de Camilo Rey Domenech y parte de la ficha de Jabes Saralegui, futbolista que ya se encuentra cedido en Victoria desde hace más de un año.

El ofrecimiento podría tener además al volante chileno Williams Alarcón a préstamo para terminar de cerrar el acuerdo. Pese a que no trascendió un monto, si el total de la operación se acerca a los 8 millones de dólares que pretenden en Victoria, se concretará. Restará ver cuál es la decisión final del Matador, que tiene ofrecimientos desde Europa.

Los competidores de Boca desde el Viejo Continente son Parma y Sevilla, que también han presentado ofertas por Romero e interesan al surgido en Talleres, que tuvo un semestre positivo pese a la irregularidad de Tigre. en el que jugó 19 partidos oficiales en los que anotó 11 goles y brindó 2 asistencias, consolidándose como una pieza clave del equipo en la dupla de ataque con Ignacio Russo.