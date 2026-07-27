Juan Fernando Quintero ya no es jugador de River Plate. El club de Núñez confirmó la rescisión de mutuo acuerdo con el mediocampista colombiano, quien tenía contrato vigente hasta diciembre de 2027. Esta decisión marca el fin de una etapa que se había tornado complicada, principalmente por diferencias futbolísticas con el entrenador Eduardo Coudet.

La relación entre Quintero y Coudet estuvo marcada por tensiones públicas. El colombiano reconoció: “Seguramente no soy prioridad para él. Futbolísticamente, pensamos realmente diferente”. Además, desde Miami, expresó con claridad su frustración: “En la final frente a Belgrano jugué 5 minutos. Todo está claro. Acá no hay misterios: son formas en las que juega y sus conceptos futbolísticos”.

Una carrera marcada por talento y desafíos

Quintero agregó: “Con el Chacho no hablo desde que me fui. Como persona, tengo la mejor. Lo respeto. Pero futbolísticamente, pensamos diferente”. Este distanciamiento tiene antecedentes, ya que en 2018 Coudet, entonces técnico de Racing, rechazó incorporarlo, y ese mismo año Quintero fue figura en la Copa Libertadores que River ganó en Madrid.

Juanfer Quintero rescindió con River y negocia su llegada a Atlético Mineiro

River intentó reconocer la importancia del colombiano en su historia reciente con un mensaje en redes sociales: “El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club”, haciendo referencia al gol clave en la final de la Libertadores 2018.

La salida de Quintero no fue sorpresiva. Antes de anunciar la rescisión, en la presentación de Ángel Correa quedó claro que el número 10, que usaba Juanfer, sería asignado al nuevo jugador, señal de que el colombiano no continuaría en el plantel.

Esta es la tercera vez que Quintero deja River y, en las tres ocasiones, la salida estuvo lejos de ser ordenada. La primera fue en 2020 hacia China, con demoras para debutar; la segunda en 2022, tras un breve regreso, se fue a Junior y luego a Racing. Ahora cierra con una rescisión anticipada cuando aún le quedaban 18 meses de contrato.

Con la ida de Quintero, River libera un cupo de extranjero y masa salarial que la dirigencia buscará aprovechar para reforzar el plantel. Mientras tanto, el mediocampo dirigido por Coudet deberá reorganizarse sin una de sus piezas más talentosas.

En cuanto a su futuro, Atlético Mineiro aparece como el destino más próximo para el enganche colombiano, con negociaciones avanzadas para sumarlo al equipo brasileño y darle un nuevo capítulo a una carrera que, aunque irregular, siempre despertó admiración.