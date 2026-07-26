River Plate cayó como local ante Barracas Central 1 a 0 por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional en el Estadio Monumental que contó con discreto arbitraje de Nazareno Arasa, y la presentación como titular y capitán en el conjunto local de Nicolás Otamendi.

Además, Gonzalo Montiel, otro de los jugadores que disputó la final del Mundo hace sólo seis días en New Jersey contra España, integró la última línea del equipo de Eduardo Coudet que esta noche no está en el banco de suplentes por suspensión. Quien sí se sentó esperando sus primeros minutos oficiales en el club fue el delantero Ángel Correa, flamante refuerzo del club de Núñez que se convirtió en variante a los 22 del complemento por Facundo Colidio.

Desde el primer minuto, la pelota pasó a ser exclusividad del dueño de casa, aunque sin profundidad. Barracas intentó no retroceder en el terreno de juego, pero en los primeros diez minutos se le hizo imposible imponerse a la mitad de cancha de La Banda, donde se ausentó a último momento Aníbal Moreno por una lesión en la rodilla de la pierna derecha.

Sin embargo, la primera de peligro en el partido fue para el visitante luego de un yerro del propio Otamendi, quien cruzó hacia su derecha y arriesgó en el pase al arquero Santiago Beltrán. La pelota fue interceptada por el delantero de Barracas, Gonzalo Morales, y terminó en un remate desviado al arco.

Tras el primer aviso del Guapo, un pelotazo largo provocó el despeje de cabeza de Otamendi, Rodrigo Insúa tomó el rebote y sacó un centro que provocó la estirada de Beltrán. El rechazo hacia el centro del arquero lo tomó nuevamente Morales, quien tocó al gol en el minuto 21 para opacar la noche de presentaciones estelares en Núñez.

River parecía encontrar el empate a los 40 minutos en la cabeza de Lucas Martínez Quarta, pero el marcador central quedó en posición adelantada en el momento de ir en búsqueda de la pelota que cayó en forma de centro desde la derecha. El chequeo VAR no dejó dudas.

En la que erró el árbitro Nazareno Araza fue en la jugada de Lautaro Pereyra por la izquierda, en el primer minuto de adición de la primera parte, cuando tiró la pelota larga contra la marca y fue empujado. La terna no recibió el llamado desde la cabina y todo continuó incrementando las protestas millonarias previas al descanso del entretiempo.

River jugó mal y la actuación del colegiado dejó dudas en una primera mitad que fue levantando temperatura con el paso de los minutos.

Para la levantada

Buscando empatar rápidamente el partido, el banco del conjunto local se movió en el entretiempo con los ingresos de Lucas Beltrás y Joaquín Freitas. El riesgo fue máximo quitando a Fausto Vera y el juvenil Lautaro Pereyra en la mitad de la cancha.

Barracas se reagrupó en los primeros minutos del complemento, tratatando de tomarle el pulso al partido que propuso River desde las modificaciones en este comienzo de campeonato.

Sin respuestas colectivas, el Millonario puso todo lo que tiene en campo. Ángel Correa ingresa para los últimos 23 minutos en reemplazo de Facundo Colidio que a los 9 minutos de la segunda parte había aportado lo mejor suyo en el partido, un tiro libre lejano que terminó sacudiendo el travesaño del arco defendido por Marcelo Miño. River terminó en cancha con Borré, Beltrán y Correa en la ofensiva.

Quedó demostrado que los problemas del equipo de Coudet no pasan por los nombres, sino en el rendimiento colectivo que ya le costó caro y lo dejó prematuramente sin Copa Argentina y le dio a Barracas la primera victoria en la historia jugando en el Monumental en el arranque del Torneo Clausura 2026.

Síntesis

River Plate 0: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Facundo Colidio, Rafael Santos Borré. DT: Ariel Broggi.

Barracas Central 1: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Jonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Norberto Briasco, Gonzalo Morales. DT: Damián Ayude.

Gol: PT 21' Morales (BC).

Cambios: ST al inicio Joaquín Freitas por Vera (R) y Lucas Beltrán por Pereyra (R), 12’ Gonzalo Maroni por Morales (BC) y Jhonatan Candia por Briasco (BC), 22’ Ángel Correa por Colidio (R), Mauro Arambarri por Galvá (R), Fernando Tobio por Porra (BC) e Iván Guaraz por Rak (BC), 44’ Elías Pereyra por Tapia (BC).

Estadio: Monumental

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Pablo Echavarría

Hora de inicio: 19:15.

La previa

River llega a este inicio de certamen envuelto en dudas, luego del durísimo e inesperado inicio de semestre con caída de 3 a 1 ante Aldosivi de Mar del Plata que representó la eliminación en 16avos de final en la Copa Argentina. El "Millonario", dirigido por Eduardo Coudet, se había despedido de la primera mitad del año cayendo en la final del Torneo Apertura ante Belgrano.

En el dueño de casa se producirá el estreno absoluto con la camiseta de La Banda de Nicolás Otamendi, quien hace apenas seis días estaba en New Jersey disputando la final de la Copa del Mundo. El ex Vélez, pero que viene de defender la camiseta de Benfica en Portugual, será el capitán de una formación que a último momento confirmó la baja por lesión del mediocampista Aníbal Moreno.

Barracas Central, por su parte, tuvo un muy flojo primer semestre de año, donde no pudo clasificar a los playoffs en el Torneo Apertura porque finalizó en la novena colocación, mientras que en la Copa Sudamericana, donde tuvo su primera participación en una competición internacional, se despidió en la primera fase tras quedar último en el Grupo G.

El partido se vivirá por el Grupo Prima Multimedios por las emisoras del grupo periodístico de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti se vivirá todo el fútbol.