La ilusión de un nuevo comienzo chocó contra una dura realidad. River arrancó el Torneo Clausura 2026 con una derrota inesperada en el Monumental frente a Barracas Central, en una noche marcada por las caras nuevas, los regresos esperados y un resultado que terminó apagando el entusiasmo de los hinchas.

La expectativa era enorme. Nicolás Otamendi, uno de los grandes refuerzos del mercado, tuvo su estreno oficial con la camiseta de River apenas seis días después de disputar la final del Mundial con la Selección Argentina. Y no fue un debut cualquiera: Eduardo Coudet le entregó la cinta de capitán para liderar a un equipo renovado que también contó con los estrenos de Ángel Correa, Lucas Beltrán y Mauro Arambarri.

El Monumental recibió con una ovación al defensor de 38 años, quien cumplió el sueño de vestir la camiseta del club del que se declaró hincha durante toda su carrera. Sin embargo, el partido estuvo lejos de ser el imaginado. Otamendi mostró personalidad, carácter y liderazgo, aunque también protagonizó una acción que pudo costarle muy caro a River. Un error en la salida dejó a Gonzalo Morales de cara al gol y encendió las alarmas en una defensa que todavía busca ensamblarse.

El aviso fue apenas un anticipo de lo que vendría después. A los 22 minutos del primer tiempo, el propio Morales aprovechó un rebote de Santiago Beltrán para marcar el 1-0 para Barracas Central. El delantero, formado en Boca, celebró el tanto con un Topo Gigio al estilo Juan Román Riquelme, un gesto que silenció por completo al Monumental.

River intentó reaccionar, pero nunca logró encontrar fluidez. La circulación fue lenta, las conexiones entre los refuerzos y los habituales titulares aparecieron a cuentagotas y el equipo se mostró incómodo frente a un rival que entendió perfectamente cómo jugar el partido.

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con el ingreso de Ángel Correa. El campeón del mundo hizo su debut con la histórica camiseta número 10, dorsal que quedó vacante tras la salida de Juan Fernando Quintero. Cada intervención del ex Atlético de Madrid despertó expectativas, aunque no alcanzó para cambiar el rumbo de un encuentro que se fue complicando con el correr de los minutos.

También sumaron minutos Lucas Beltrán y Mauro Arambarri, dos incorporaciones que representan parte de la renovación impulsada por la dirigencia. Ambos dejaron destellos interesantes, pero al igual que el resto del equipo, terminaron atrapados en una noche que nunca logró despegar para el conjunto de Núñez.

La ausencia de Claudio "Chaco" Echeverri, suspendido y fuera del banco de suplentes, también se sintió. River perdió desequilibrio y creatividad en los últimos metros, algo que quedó expuesto frente a un Barracas ordenado, intenso y efectivo.

El resultado final dejó una sensación amarga. Más allá de las expectativas generadas por los refuerzos y de la emoción que significó ver a figuras de jerarquía internacional con la Banda Roja, River comenzó el Clausura con una derrota inesperada en su casa.

La temporada recién empieza y todavía hay tiempo para que las incorporaciones encuentren su mejor versión. Pero en el Monumental, la primera función del nuevo River terminó con un sabor muy distinto al que imaginaban sus hinchas.