Luego del intento de renovación que terminó en escándalo, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) optó por Roberto Mancini como entrenador y Claudio Ranieri como director de selecciones. El presidente Giovanni Malagó decidió optar por dos nombres experimentados en la conducción de la Azzurra tras una serie de renuncias que desestabilizaron el proyecto deportivo. De esta manera, regresa el último director técnico que sacó campeón al equipo, en la Eurocopa 2020.

Esta decisión de Malagó se produce luego del escándalo por su negativa a contatar a Andrea Pirlo como entrenador, que derivó en las renuncias de Paolo Maldini y Leonardo, quienes habían asumido la gestión operativa del seleccionado hace solo 17 días. Las diferencias en la visión del proyecto y la falta de respaldo que sintió el director de selecciones, al que también se le sugirió desistir de contratar a Pep Guardiola por cuestiones económicas, derivó en una escandalosa salida.

Ante esta situación, la FIGC optó por la experiencia de Mancini, a pesar de un ciclo con buenas y malas en Italia: en cinco años al frente de la selección italiana, tuvo un período de relativo éxito en el que figuró la conquista de la Euro 2020 venciendo en la final a Inglaterra por penales. Sin embargo, todo quedó opacado el golpe sufrido en la eliminatoria para el Mundial de Qatar 2022, del que se quedó afuera en la semifinal del repechaje ante Macedonia del Norte. Pese al cimbronazo, el entrenador continuó en su cargo un tiempo más (en el medio, perdió la Finalissima ante Argentina), pero desacuerdos con la conducción de la Federación lo llevaron a renunciar en agosto de 2023.

Por su parte, Claudio Ranieri tendrá un papel fundamental en la coordinación de los equipos nacionales y en el asesoramiento directo a la dirigencia para evitar futuras crisis. El entrenador de 74 años tuvo su última experiencia en el banco de la Roma, al que llevó a Europa League en 2025 y ahora aceptó este cargo distinto que tiene como objetivo reencauzar el desarrollo de una Italia golpeada que no clasifica a un Mundial desde 2014.