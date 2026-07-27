La crisis que atraviesa Italia sumó un nuevo capítulo que generó la renuncia de Paolo Maldini como director de selecciones en la Federación Italiana de Fútbol (FIGC). El flamante dirigente, seleccionado luego del fracaso de la Azzurra al caer en el Repechaje UEFA ante Bosnia y Herzegovina, dio un paso al costado después de que Andrea Pirlo fuera desestimado para asumir como entrenador de la Azzurra.

El ex defensor había aceptado liderar la reestructuración deportiva con la condición de tener autonomía para definir al sucesor del destituido Gennaro Gattuso. Sin embargo, el escenario cambió de manera abrupta cuando el nombre del ex volante quedó descartado por la polémica vinculada a una casa de apuestas rusa. Luego de la negativa de Pep Guardiola, el consenso dentro de la dirigencia apuntaba a Pirlo como el elegido.

Ese cambio de rumbo debilitó la posición de Maldini, quien considera que perdió la autoridad necesaria para continuar con el proyecto y dará un paso al costado, según afirman medios italianos, al igual que Leonardo, que había llegado con él como su principal asesor. Las próximas horas serán decisivas para el futuro de la conducción deportiva, aunque ahora surgieron los dos candidatos principales de la dirigencia: Antonio Conte y Roberto Mancini.

En medio de la controversia, Pirlo publicó un comunicado para fijar su postura y explicar los motivos de su salida de la carrera por el cargo. "Por respeto a las instituciones, a la Federación y a todas las personas implicadas, hasta ahora he optado por guardar silencio, pero tras enterarme ayer por la noche de que ya no soy candidato al puesto de seleccionador de la selección italiana, considero que es mi deber aclarar algunos aspectos".

El campeón del mundo en 2006 defendió su trayectoria y aseguró que siempre actuó dentro del marco legal. "En los últimos días he seguido con gran amargura el debate que se ha generado en torno a mi nombre y a la posibilidad de ocupar el cargo de seleccionador de la selección italiana. A lo largo de mi carrera, primero como futbolista y ahora como entrenador, siempre he llevado a cabo mis actividades cumpliendo estrictamente con las leyes de los países en los que he trabajado y los contratos que he firmado". Además, explicó el origen del vínculo comercial que desató la polémica: "La colaboración profesional que recientemente ha generado controversia" surgió durante su etapa en los Emiratos Árabes Unidos y "es exclusivamente de índole comercial y deportiva".

Según medios italianos, el foco del conflicto está en el rol de Pirlo como embajador global de Fonbet, la principal casa de apuestas de Rusia. La información indica que uno de los principales accionistas de la empresa es Sergey Lomakin, propietario del United FC, club de la segunda división de Emiratos Árabes Unidos al que el exjugador dirigió la última temporada y con el que consiguió el ascenso.