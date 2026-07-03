Durante el programa El Chiringuito, tras la contundente victoria de España por 3-0 ante Austria, el ambiente estaba cargado de optimismo respecto a las chances de la Roja para conquistar el Mundial 2026. Sin embargo, Jorge D'Alessandro, exarquero y reconocido panelista argentino, irrumpió en la conversación para expresar una opinión contraria al consenso general.

Mientras los periodistas españoles celebraban el desempeño del equipo de Lamine Yamal y consideraban a España como la principal candidata al título, D'Alessandro planteó una perspectiva diferente: "Argentina es el futuro campeón del mundo". Esta declaración causó sorpresa y desconcierto entre sus colegas, quienes no esperaban que alguien cuestionara la expectativa local.

Jorge D'Alessandro predice a Argentina como futura campeona mundial en pleno debate sobre España

Los pálpitos de D´Alessandro que generaron debate en España

Los conductores y periodistas, incluyendo a Josep Pedrerol, reaccionaron con incredulidad y risas, minimizando la posibilidad de que Argentina logre el bicampeonato. Además, cuestionaron la calidad del juego argentino basándose en la dificultad de los rivales que enfrentaron hasta el momento, reafirmando su confianza en la selección española comandada por Luis de la Fuente.

Este episodio reafirma el papel que D'Alessandro ha mantenido durante varios ciclos mundialistas en el programa: ser una voz constante en defensa de la Albiceleste. Su postura resalta en debates donde se analizan los candidatos al título, mostrando una lealtad marcada hacia el equipo argentino en el contexto del Mundial 2026.