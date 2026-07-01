La cámara de Emiliano “Dibu” Martínez se metió en uno de los momentos más esperados puertas adentro de la Selección Argentina. Lejos de mostrar una práctica o una charla técnica, el arquero compartió la intimidad de un asado del plantel y dejó ver cuáles son los cortes que disfrutan los campeones del mundo.

El recorrido tuvo el tono relajado que suele caracterizarlo. Mientras filmaba la parrilla, Dibu Martínez mostró la carne lista para salir y bromeó con el menú que tenían preparado: “Bueno, acá con todas las vaquitas light, mirá qué colorcito que tiene esto, acá hay pollo para los veganos”.

La escena permitió ver un costado más cotidiano de la concentración. Entre risas, humo y comida compartida, el arquero fue mostrando cómo se vive uno de los clásicos que ayudan a fortalecer el grupo cada vez que el plantel se reúne para competir.

En medio del video, el Dibu Martínez le preguntó al cocinero qué cortes había para comer. La respuesta dejó en claro que la parrilla tenía todos los favoritos de una mesa bien argentina: “Tenemos chori, pollo, asado, vacío, ojo de bife y unas entrañitas y provoleta”.

El menú no pasó desapercibido porque reunió varios de los infaltables de cualquier asado. Desde el chorizo y el vacío hasta el ojo de bife, la entraña y la provoleta, la Selección volvió a mostrar que la comida también forma parte de su identidad grupal y de esos momentos que quedan fuera de la competencia.

Como era de esperarse, el arquero no dejó pasar la oportunidad de sumar una cargada. Al enfocar al nutricionista del plantel, lanzó entre risas: “Allá está el nutri, que hace todo mal”. La frase completó el clima distendido del video y reforzó ese tono de confianza que se percibe dentro del grupo.

La publicación de Dibu Martínez dejó una postal distinta de la Selección Argentina: no la del vestuario ni la de la cancha, sino la de una mesa compartida alrededor de la parrilla. Entre cortes clásicos, bromas internas y complicidad, el arquero mostró cómo se cocina también parte de la unión que sostiene al plantel.