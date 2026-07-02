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Clasificación histórica

La maldición deportiva que rompió España ganándole a Austria

El combinado europeo no había vuelto a ganar un duelo de eliminación directa en un Mundial desde el 2010, el año de su única consagración. El combinado ibérico que dirige Luis De la Fuente derrotó con mucha facilidad a su rival de la UEFA.

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Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Jueves, 02 de julio de 2026 a las 18:24
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Mikel Oyarzabal abrió el camino a la victoria de España. La primera en cruces de eliminación directa en un Mundial desde el 2010.

Después de 16 años, España logró ganar un partido de eliminación directa en un Mundial de fútbol ya que el combinado europeo no había podido superar la segunda ronda desde su consagración en Sudáfrica 2010 y fue con goleada de 3 a 0 sobre Austria en la novedosa instancia de los 16avos.

Fue como la maldición que acompañó al conjunto español tras su única consagración, una racha que incluyó la eliminación en fase de grupos en Brasil 2014, donde también había derrotado a Austria 3 a 0, pero no le alcanzó para evitar volverse muy temprano de Sudamérica. Rusia 2018 fue un escándalo con la partida de Julen Lopetegui de la conducción técnica. Fernando Hierro logró conducirlo hasta octavos, donde el combinado organizador le marcó la puerta de salida.

Finalmente, Qatar 2022 y a pesar de la presencia del destacadísimo Luis Enrique en el banco, España superó la fase de grupos con autoridad y Marruecos lo despidió en el primer partido directo, por penales, después de haber empatado sin goles.

Liderados por Lamine Yamal

Ahora, liderados por un Lamine Yamal que al momento de bordar la primera estrella en la camiseta Roja tenía apenas dos años de edad, España vuelve a creer y es uno de los grandes candidatos al título junto a Francia y a la Argentina.

El   final, no sólo lo puso a salvo, sino  que le evitó el desgaste de un alargue o el estrés de los penales. Victoria con autoridad para alimentar el sueño de la segunda estrella.

 

 

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