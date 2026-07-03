El Mundial 2026 dejó una imagen polémica cuando Croacia quedó eliminada tras un gol anulado en los minutos finales del partido. Luka Modric, capitán del equipo, no ocultó su bronca y apuntó directamente contra el VAR, tecnología que intervino para anular la conquista que podría haber cambiado el rumbo de la eliminatoria.

El tanto croata fue revisado minuciosamente por el árbitro con ayuda del VAR, que decidió invalidarlo por una acción muy ajustada. Esta determinación generó un fuerte malestar en el plantel y en el cuerpo técnico, con protestas visibles dentro del campo de juego.

Modric, con evidente enojo, manifestó: “El VAR se está usando mal”. Para el mediocampista, la tecnología debería actuar solo en errores claros y no en jugadas tan finas que terminan siendo determinantes por detalles mínimos. Su descontento refleja el sentir del equipo, que percibe que la eliminación se definió por un factor externo al juego.

Este Mundial tiene un significado especial para Modric, quien con 40 años probablemente esté disputando su último torneo internacional. La frustración por despedirse con una polémica de esta magnitud aumenta el impacto emocional para el líder croata y sus compañeros.

El debate sobre el VAR continúa en el fútbol mundial

La discusión sobre el VAR vuelve a tomar fuerza en el fútbol mundial, con cuestionamientos sobre si la tecnología realmente mejora el espectáculo o si, por el contrario, le resta esencia al juego. En esta ocasión, el foco estuvo puesto en la interpretación y aplicación de la herramienta, más que en el desarrollo deportivo.

En Croacia, el sabor amargo es doble: más allá de la derrota, la sensación es que la eliminación se definió por un detalle discutible y no por el rendimiento en la cancha. Esta generación de jugadores, que alcanzó el subcampeonato en 2018 y el tercer puesto en 2022, veía en este Mundial una oportunidad para seguir haciendo historia.

Modric estalló contra el VAR tras la eliminación de Croacia en el Mundial 2026

Tras el pitazo final, Modric mostró un gesto de incredulidad y buscó explicaciones con el árbitro, aunque sin éxito. En la zona mixta, reafirmó su postura con firmeza: “El VAR se está usando mal”, una frase que rápidamente se viralizó y reavivó los debates en el mundo del fútbol.

La eliminación de Croacia en el Mundial 2026 representa un golpe duro para un equipo que confiaba en dar la sorpresa. Mientras las discusiones sobre el uso de la tecnología continúan, Modric se retira con la convicción de que esta vez el VAR influyó de forma incorrecta en el destino del torneo.