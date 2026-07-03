La victoria de Portugal no sólo marcó el fin del camino para Croacia en la Copa del Mundo 2026, sino también el desenlace de una carrera de ensueño para Luka Modric en su Selección.

A los 40 años de edad, el talentoso mediocampista disputó su partido número 201 con la camiseta de su país y lo hizo en el gran escenario, en un mano a mano apasionante con CR7 que terminó victorioso y continuará en competencia.

Con dos podios mundialistas, Modric lideró a su seleccionado en los últimos 20 años, jugando una final de la máxima cita en el 2018 y cayendo en las semis del 2022 contra la Argentina de Lionel Messi.

Luka Modric puso fin a una carrera de ensueño con la camiseta de Croacia en mundiales. Fue subcampeón en el 2018 y tercero en el 2022.

Ídolo del Real Madrid, su continuidad como profesional está asegurada en el Milan de Italia, donde juega desde hace una temporada, pero ya no acudirá a ninguna cita más de su combinado nacional.

El primero de los tres

La partida de Modric de los mundiales se convierte en la primera de un triunvirato de peso entre los que también están el propio Rolando y también Messi.

El capitán argentino es el menor de la camada, apenas por un año en comparación con el surgido en el Dinamo Zagreb y que también jugó en el Tottenham antes de pasar al Real Madrid. CR7 ya sopló las 21 velitas.

Por eso, la presente Copa del Mundo tiene todos los condimentos, además de convertirse en la mejor edición de los últimos tiempos a partir del buen nivel de juego en la mayoría de los partidos y el rol protagónico de las grandes estrellas, entre las que estuvo Luka Modric hasta la ronda de los 16avos de final.