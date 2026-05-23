La tranquilidad de Independiente Rivadavia quedó completamente alterada después de que trascendiera que la Conmebol abrió una investigación formal sobre el mediocampista Tomás Bottari por una presunta manipulación vinculada a apuestas deportivas. El hecho bajo análisis ocurrió durante el empate 1-1 frente a Fluminense, disputado el pasado 6 de mayo en Mendoza por la Copa Libertadores.

Todo comenzó a raíz de un informe que detectó movimientos considerados “anormales” en apuestas realizadas desde Argentina. Según se conoció, el foco de la investigación está puesto específicamente en la tarjeta amarilla que recibió Tomás Bottari a los 36 minutos del primer tiempo, cuando el marcador todavía estaba igualado sin goles.

La acción señalada sucedió tras una interrupción con la mano por parte del futbolista mendocino. El volante cortó un pase de Rodrigo Castillo que tenía como destino a Luciano Acosta, una jugada que derivó inmediatamente en la amonestación aplicada por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera.

Gran polémica en Independiente Rivadavia

De acuerdo con medios brasileños que difundieron detalles del expediente, el aspecto que despertó sospechas en la Conmebol fue que esa infracción representó la primera falta cometida por Bottari en todo el partido. Además, el informe resalta que recién volvió a registrar otra infracción a los 17 minutos del segundo tiempo.

La investigación busca determinar si existió algún tipo de manipulación deliberada relacionada con apuestas deportivas, un delito que preocupa cada vez más dentro del fútbol sudamericano. En los últimos años, distintos organismos internacionales comenzaron a endurecer controles y sanciones frente a este tipo de episodios.

En caso de comprobarse una irregularidad, el panorama para Tomás Bottari podría complicarse seriamente. El Código Disciplinario de la Conmebol contempla penas extremadamente severas para quienes participen en arreglos o maniobras vinculadas a apuestas, incluyendo suspensiones de hasta cinco años o incluso expulsiones definitivas de cualquier competencia oficial.

Gran polémica en Independiente Rivadavia

Mientras tanto, en Independiente Rivadavia reina la cautela. Desde el club mendocino todavía no emitieron un comunicado oficial sobre la situación del futbolista de 25 años, aunque puertas adentro el tema genera enorme preocupación por el impacto deportivo e institucional que podría provocar.

La noticia golpeó fuerte no solo en Mendoza sino también en el ambiente del fútbol argentino, ya que los casos relacionados con apuestas ilegales vienen creciendo a nivel mundial. Ahora todas las miradas apuntan a la resolución que tome la Conmebol y al futuro de Tomás Bottari, que quedó envuelto en una inesperada polémica internacional.