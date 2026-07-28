Eduardo Coudet volverá a estar donde quiere estar: al costado del campo de juego. Después de perderse el debut del Torneo Clausura por una sanción disciplinaria, el entrenador de River recibió una noticia que cambia el panorama para el próximo compromiso del equipo: el Tribunal de Disciplina de AFA resolvió reducir la pena y habilitarlo para regresar al banco de suplentes.

De esta manera, el "Chacho" podrá dirigir nuevamente al Millonario este miércoles frente a Gimnasia en La Plata, por la segunda fecha del campeonato, en un momento clave para un equipo que necesita reaccionar después de un comienzo de temporada complicado.

La sanción original había sido consecuencia de su expulsión en la final ante Belgrano, disputada en el estadio Mario Alberto Kempes. En aquel encuentro, el árbitro Yael Falcón Pérez informó que el técnico había tenido una conducta inapropiada desde el banco, con fuertes reclamos y frases que derivaron en una suspensión de cuatro fechas.

Según el informe arbitral, Coudet fue expulsado por "conducta inadecuada dentro del banco" luego de protestar de manera desmedida y dirigirse al juez con insultos. La sanción no contemplaba la posibilidad de ser reducida mediante el pago de una multa económica, por lo que el entrenador debía cumplir la totalidad del castigo.

Sin embargo, tras la revisión del caso, el Tribunal de Disciplina de AFA determinó que las fechas pendientes quedaran cumplidas y le permitió al técnico regresar antes de lo esperado.

La vuelta del entrenador llega en un contexto especial para River. El equipo comenzó el semestre con dos golpes importantes: primero quedó eliminado de la Copa Argentina y luego cayó como local ante Barracas Central en el debut del Torneo Clausura, generando preocupación entre los hinchas.

Durante su ausencia, Ariel Broggi estuvo al frente del equipo desde el banco, pero tras la derrota ante Barracas Central se vivió un clima de tensión en Núñez. Incluso, el cuerpo técnico decidió suspender la conferencia de prensa posterior al encuentro, más allá de que Nicolás Otamendi, en su debut como capitán, sí brindó declaraciones.

Ahora Coudet tendrá nuevamente la conducción directa del plantel y buscará encontrar respuestas rápidamente. River necesita cambiar la imagen, recuperar confianza y empezar a sumar resultados, mientras el entrenador vuelve al banco con una misión clara: enderezar el rumbo de un equipo que todavía busca encontrar su mejor versión.