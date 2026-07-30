En el medio de su momento complicado en el arranque del segundo semestre tras acumular tres derrotas oficiales consecutivas, River confirmó que Ángel Correa, Marcos Acuña y Mauro Arambarri serán baja luego de la caída ante Gimnasia (LP). El equipo de Eduardo Coudet conoció este jueves el alcance de las lesiones de los tres futbolistas que se vieron afectados en el duelo ante el Lobo en La Plata, dos de los cuales se perderán al menos un par de encuentros.

La última caída 1-0 ante Gimnasia dejó a tres averiados, de los cuales Correa es el único que podría jugar ante Rosario Central, el próximo compromiso del Millonario. El ex San Lorenzo sufrió un traumatismo en el muslo derecho, una lesión que genera dudas sobre su presencia pero no lo deja afuera. Contrariamente, Acuña padeció un desgarro en el isquiotibial derecho, lesión que marginará al neuquino afuera y recién podría regresar para los octavos de Copa Sudamericana en agosto.

Correa jugó con una molestia ante Gimnasia, pero es el único de los lesionados que podría estar ante Central. (Foto: X @RiverPlate)

El Huevo dejó la cancha en la segunda mitad en el día de ayer, visiblemente afectado, y fue reemplazado por el juvenil Facundo González. Otro de los que salió es el uruguayo Arambarri, quien fue sustituido en el entretiempo y hoy se confirmó que tiene un esguince en el tobillo izquierdo. Si su recuperación avanza favorablemente, podría estar disponible para jugar la tercera fecha del Torneo Clausura, justo antes de la serie de octavos de final de la Sudamericana.