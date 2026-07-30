Una vez consumada la derrota ante Gimnasia (LP) que amplía el mal momento de River, el que se expresó ante los medios fue Eduardo Coudet. El entrenador del Millonario reconoció la dificultad del momento luego de que su equipo sume tres derrotas en tres partidos disputados en el semestre y se centró en la importancia de revertir la crisis futbolística que atraviesa el club.

"Es muy difícil el momento. Hay que trabajar, tenemos que mejorar mucho, levantar mucho los niveles. Tenemos mucho la pelota, pero no estamos logrando desequilibrar ni lastimar en proporción a la cantidad de tiempo que la tenemos. Evidentemente no estamos derechos tampoco, no ligamos nada", dijo el Chacho, haciendo un breve análisis del juego de un River que volvió a decepcionar en La Plata.

Además, Coudet señaló luego la dificultad del momento y apuntó a que todavía su plantel no terminó de consolidarse: "Es una de las situaciones más difíciles, no solo acá en River, sino a nivel personal. Es de las veces que más me ha costado poder hacer jugar a un equipo como quiero que juegue", se sinceró, y añadió: "Se está completando un grupo de buenos jugadores y seguramente lleguen más. Necesitamos tres o cuatro más en distintas posiciones donde tenemos muchos juveniles. Yo siempre dije que los juveniles, en situaciones de otro tipo son los que más ayudan, pero también tienen un proceso. Es muy difícil darles la responsabilidad en un inicio".

Por último, el DT señaló también la dificultad que le representó no tener a todos los refuerzos, aunque también dejó en claro que es fundamental volver a la victoria de inmediato: "No estamos acostumbrados a esta situación. Podemos hablar de un montón de cosas, pero la planificación está tardando o nos está llevando más de lo que todos pensábamos. Tengo claro el lugar donde estoy y que en River hay poco tiempo y poco margen: hay que ganar, y ganar mucho", expresó.