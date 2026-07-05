El Mundial 2026 vivió lo que podría ser un gran escándalo: la FIFA decidió levantar la expulsión de Folarin Balogun y éste podrá jugar ante Bélgica. El goleador de Estados Unidos, quien había visto la roja en el partido anterior contra Bosnia y Herzegovina, podrá estar mañana ante los belgas luego de una decisión que se confirmó luego de una intervención directa del presidente estadounidense Donald Trump. En las últimas horas, la Federación de Bélgica emitió un comunicado mostrando su disconformidad por la medida.

La reversión de la sanción, algo sin precedentes en plena competencia mundialista, fue confirmada por FIFA en el día de hoy. Fuentes consultadas por The New York Times y la agencia AP confirmaron que Trump se comunicó con Gianni Infantino para solicitar la revisión de la tarjeta roja. En una acción polémica, Balogun fue expulsado por pisar sin intención el tobillo del defensor bosnio Tarik Muharemovic en la inercia que provocó la disputa entre ambos. Finalmente, y por intercesión gubernamental, el atacante del Mónaco podrá estar.

Balogun había marcado su tercer gol en el torneo durante la victoria 2-0 en los dieciseisavos de final, pero fue expulsado tras una revisión del VAR. El entrenador argentino de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, había manifestado que la tarjeta roja fue injusta. La sanción generó dudas y polémica desde un primer momento, pero nadie esperaba que la FIFA la anulara tan cerca del próximo partido decisivo. En su cuenta de Truth Social, Trump celebró la decisión: “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”.

En una nueva muestra de apoyo a Trump, la FIFA de Infantino revirtió la roja a Balogún tras el llamado del presidente. (Foto: NYTNS)

De esta manera, la cercanía entre el mandamás de FIFA y el presidente estadounidense quedó de manifiesto nuevamente. Recordemos que durante el sorteo del Mundial, en diciembre pasado en Washington, la FIFA había otorgado a Trump el primer “Premio de la Paz”. Además, Infantino confirmó que Trump estará presente en la final del 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey para entregar el trofeo al campeón.

La respuesta de Bélgica

Inmendiatamente después de la confirmación de que Balogun estará en el encuentro, La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) salió a responder de manera contundente. "La RBFA se muestra sorprendida por la decisión de la FIFA de declarar al jugador estadounidense suspendido Folarin Balogun apto para jugar contra Bélgica en el encuentro de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA", comenzó el extenso comunicado.

"La FIFA fundamenta su decisión en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, disposición que establece que se puede suspender la ejecución de una sanción disciplinaria previamente impuesta. Sin embargo, el artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente la suspensión del equipo para el siguiente partido, como ha ocurrido con todas las tarjetas rojas mostradas durante esta Copa Mundial de la FIFA.", fue el fundamento de la RBFA.

Por último, el comunicado tuvo un contundente cierre en el que la Federación dejó a entender que considerará medidas: "Con el fin de salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles".