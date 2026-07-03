Una fuerte versión señala que la FIFA podría fichar al cantante canadiense Justin Bieber para presentarse durante la final de la Copa Mundial, prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Esta incorporación se sumaría a los artistas ya confirmados para el espectáculo de medio tiempo, entre los que figuran BTS, Shakira y Madonna, consolidando un line-up de alto perfil internacional.

FIFA podría sumar a Justin Bieber para el show de la final del Mundial en Nueva Jersey

Bieber se sumaría a los confirmados Shakira, Madonnna y BTS

Según trascendidos recientes, los directivos de la FIFA están evaluando la posibilidad de añadir a Bieber al show central del evento, aumentando así la expectativa mundial ante la final del torneo.

Fuentes cercanas al asunto, incluyendo medios reconocidos como TMZ y HITSDD, anticipan que el anuncio oficial sobre la participación de Justin Bieber podría realizarse en breve.

Por el momento, la noticia permanece en desarrollo y se aguarda la confirmación formal por parte de la organización.