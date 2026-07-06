La eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra dejó un sabor amargo que trascendió lo deportivo y se instaló en el terreno de la polémica. La banda mexicana Maná, encargada del espectáculo de entretiempo, quedó en el centro del debate por la elección de su repertorio, que incluyó una versión rockera de la emblemática canción “El Rey”.

En medio del partido, cuando México buscaba revertir el marcador, Maná interpretó el tema cuyo primer verso, “Yo sé bien que estoy afuera”, fue recibido con sorpresa y crítica por parte de los aficionados. Muchos usuarios en redes sociales interpretaron la letra como una desafortunada coincidencia con la situación del seleccionado mexicano, que finalmente cayó 3-2 ante Inglaterra.

"Yo se bien que estoy afuera"

La frase se viralizó rápidamente en plataformas como X, donde se multiplicaron los comentarios que calificaron la elección del tema como una “mufa” y cuestionaron la sensibilidad de la banda en un momento decisivo para el Tri. Un mensaje que resonó con fuerza decía: “Yo sé bien que estoy afuera cantó Maná en el entretiempo México-Inglaterra. Se cargan solos. Qué mexicanos estos”. Otro usuario ironizó al señalar: “Los muertos de México hicieron un show de medio tiempo y Maná se puso a cantar ‘Yo sé bien que estoy afuera’ mientras la gente gritaba ‘llorar y llorar’”.

La controversia se intensificó a medida que circulaban videos del show. Para algunos, la banda no tuvo en cuenta el contexto emocional del partido, que aún estaba abierto y donde México tenía posibilidades de remontar. Sin embargo, otros defendieron que fue simplemente una coincidencia, recordando que “El Rey” es uno de los clásicos más representativos de la música mexicana y parte habitual del repertorio de Maná.

El debate cobró mayor relevancia tras el gol de penal de Harry Kane en los minutos finales, que selló la clasificación de Inglaterra. La letra de la canción se convirtió en material recurrente para memes y bromas que relacionaron la música con el desenlace del encuentro.

Maná y la polémica canción “El Rey” en el entretiempo tras la eliminación de México en el Mundial 2026

Más allá de la polémica por la canción, la discusión también se extendió al formato del espectáculo de entretiempo. Algunos aficionados consideraron que la pausa musical interrumpió el clima competitivo del partido, mientras otros defendieron la inclusión de shows como parte del desarrollo comercial y de entretenimiento del torneo.

La eliminación del conjunto mexicano, anfitrión del Mundial 2026, fue uno de los momentos más dolorosos para la afición local. En ese marco, la actuación de Maná quedó grabada en la memoria colectiva no solo por su música, sino también por la controversia que generó, convirtiendo a la banda en un protagonista inesperado de una noche que difícilmente se olvidará.