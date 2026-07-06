La presencia de Tini Stoessel en el Mundial 2026 volvió a revolucionar las redes sociales después de que la artista publicara un impactante carrusel de fotos desde Estados Unidos. La cantante mostró distintos momentos de su viaje junto a Rodrigo De Paul, y la reacción de los fanáticos no tardó en explotar. En apenas una hora, la publicación superó los cientos de miles de “me gusta” y reunió comentarios de celebridades y figuras del deporte.

La primera postal que compartió Tini Stoessel la muestra caminando de noche por una calle de Miami con un look relajado pero elegante. La artista lució una camisa negra atada a la cintura, una cartera animal print y una gran sonrisa frente a cámara. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el comentario de Rodrigo De Paul, quien escribió: “Qué linda sossss”, acompañado por emojis de corazón. Entre las reacciones también apareció Antonela Roccuzzo, que comentó un simple “Bella” y rápidamente recibió miles de likes.

El álbum que publicó la cantante funcionó como una especie de diario íntimo de su experiencia mundialista. Entre las imágenes apareció una selfie dentro de un auto, donde en la pantalla del vehículo se veía el disco Pies Descalzos de Shakira junto a la canción “Estoy aquí”. También mostró una foto arriba de un jet privado con la camiseta de la Selección Argentina, dejando en claro su apoyo constante a la Scaloneta durante toda la competencia.

Otro de los momentos destacados del carrusel fue una serie de imágenes vinculadas a un estudio de tatuajes en Miami. En una de ellas, Tini Stoessel apareció sentada en la puerta del local con un conjunto gris y un vaso de matcha en la mano. Más tarde compartió una postal desde el interior del estudio, mientras un tatuador trabajaba sobre una de sus manos. Todo indica que la artista decidió sumar un nuevo diseño floral a su colección de tatuajes durante su estadía en Estados Unidos.

A pesar de las múltiples fotos y videos, hubo una imagen que se convirtió en la favorita absoluta de los seguidores. Se trata de la romántica foto junto a Rodrigo De Paul, donde ambos aparecen abrazados y besándose en un sector privado de un estadio. El futbolista llevaba puesta la camiseta de la Selección Argentina y la escena confirmó el gran momento sentimental que atraviesan juntos.

El reencuentro entre la cantante y el mediocampista ocurrió durante el día libre que tuvo la Scaloneta tras el partido frente a Cabo Verde. Luego de varios días enfocado en la competencia, Rodrigo De Paul aprovechó el descanso para compartir tiempo con Tini Stoessel. Días antes, el jugador ya había dado pistas del acercamiento cuando publicó una foto íntima con la artista después del triunfo argentino ante Austria en Dallas.

Tini Stoessel encendió Miami

Tini Stoessel encendió Miami

Además de acompañar al futbolista, Tini Stoessel siguió muy de cerca la campaña de la Selección Argentina en el Mundial 2026. La cantante estuvo presente en el debut ante Argelia, en el encuentro frente a Jordania y también en distintos momentos de la concentración del equipo. En una de las fotos tomadas desde las tribunas del estadio de Miami se pudo ver la bandera argentina desplegada en el campo de juego junto al enorme logo de la FIFA World Cup 2026.

El carrusel cerró con videos espontáneos y divertidos junto a amigas mientras recorría la ciudad en auto. En uno de esos clips, Tini Stoessel cantó “Cómo Te Atreves”, el clásico de Morat, demostrando el gran clima que vivió durante el torneo. Con cada publicación, la cantante reafirma el fuerte vínculo con Rodrigo De Paul y también su cercanía con el universo de la Selección Argentina.

Tini Stoessel encendió Miami