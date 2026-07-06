José María Listorti llegó a Miami en pleno clima mundialista, pero terminó mostrando una postal muy distinta a la que muchos imaginan cuando piensan en sus playas. El humorista grabó un video desde Miami Beach y expuso una gran cantidad de sargazo acumulado en la arena y en el agua.

La escena sorprendió porque el destino suele venderse como sinónimo de descanso, mar claro y paisajes ideales. Sin embargo, en las imágenes que compartió el conductor se veía una playa tomada por algas, con un aspecto mucho más pantanoso que paradisíaco, algo que él no dejó pasar.

Frente a la cámara, José María Listorti reaccionó con una mezcla de ironía y fastidio por lo que estaba viendo. “No, es un asco. ¿Mirá lo que es esto? Parece que estás en un pantano. Un asco, ¿no? Es la playa de Miami, eh”, lanzó mientras enfocaba el estado de la costa.

El posteo tuvo un título que reforzó todavía más el tono sarcástico de la publicación: “Hermosas las playas de Miami”. Esa frase, acompañada por las imágenes del sargazo, fue suficiente para que el video empezara a circular con fuerza y se convirtiera en tema de conversación entre sus seguidores.

La repercusión creció rápido porque muchos usuarios aprovecharon la situación para comparar Miami Beach con distintos destinos argentinos. Las bromas apuntaron, sobre todo, a quienes suelen criticar las playas locales, ya que el video mostraba una cara poco atractiva de uno de los lugares más elegidos por los turistas.

José María Listorti mostró el “lado B” de Miami.

Pero el sargazo no fue lo único que incomodó a José María Listorti durante su paso por la playa. En otro momento, también se quejó del ruido constante y de la cantidad de parlantes que sonaban alrededor, algo que terminó de romper la idea de descanso que buscaba en medio del viaje.

“Vinimos para estar tranquilos, relajarnos, estar tranquilos... Pero hay música allá con semejante parlante, otra allá, otro atrás... Una batalla de música, están a full”, describió el humorista, otra vez con tono de sorpresa. Así, entre algas, ruido y comentarios virales, José María Listorti terminó mostrando una versión muy poco glamorosa de Miami durante el Mundial 2026.