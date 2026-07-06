Uno de los duelos más atractivos del Mundial 2026 vuelve a enfrentar a España y Portugal en un gran torneo internacional, esta vez en los octavos de final de la Copa del Mundo. Este enfrentamiento se ha convertido en uno de los más esperados de la ronda y guarda un fresco recuerdo para ambos: Portugal se impuso hace un año por penales en la final de la UEFA Nations League 2025. Luego del 2-2 en el tiempo regular y el alargue, la historia terminó en una definición por penales con victoria portuguesa por 5-3.

En aquel vibrante partido, España empezó ganando por el gol de Martín Zubimedi y mostró un dominio claro durante varios tramos, sin embargo Portugal respondió rápidamente con un potente disparo desde fuera del área de Nuno Mendes, que igualó el encuentro. En la segunda mitad, la Roja recuperó la ventaja con un gol de Mikel Oyarzábal, su goleador en esta Copa del Mundo con 4 tantos. Pero nuevamente los lusos restablecieron el empate: Cristiano Ronaldo se hizo presente en el marcador para mandar a la red un envío de Nuno Mendes y decretar el empate final.

La igualdad persistió durante la prórroga, y la definición se trasladó a la tanda de penales. Portugal anotó sus cinco lanzamientos con efectividad total, mientras que el fallo de Álvaro Morata resultó decisivo para que el equipo luso se consagrara campeón. Este resultado fue especialmente duro para Luis de la Fuente y su grupo, que venían de una racha favorable en penales en torneos previos.

Ahora, con el Mundial 2026 como escenario y el pase a cuartos en juego, ambos equipos llegan sin haber mostrado su mejor versión, pero aspiran a seguir en carrera para erigirse como candidatos al trofeo. España confía en plasmar su superioridad esta vez y replicar lo hecho al golear a Austria, mientras que Portugal, que pasó con lo justo, pretende dar el salto que les permita soñar a una generación de grandes futbolistas con su primera conquista en la última cita mundialista de Cristiano Ronaldo.