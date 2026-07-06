En lo que será sin dudas el duelo del día, Portugal y España se enfrentan desde las 16 por los octavos de final del Mundial 2026. Los lusos vienen de dejar en el camino a Croacia con polémica y quieren bajar a la Roja, uno de los candidatos que llega tras golear a Austria. El ganador deberá jugar contra el que gane el encuentro que juegan más tarde Estados Unidos y Bélgica.

Formaciones

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

TV: DSports y Paramount+.

Estadio: AT&T Stadium (Dallas).

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).

Así llegan al duelo

Luego de un encuentro que rebosó de tensión, con un par de jugadas polémicas que terminaron cayendo en su favor, Portugal dejó en el camino a Croacia por 2-1 gracias a un penal de Cristiano Ronaldo y un cabezazo de Gonçalo Ramos para llegar a esta instancia. Los de Roberto Martínez, que incluirá a João Félix en lugar de Rafael Leão como unica variante, buscan dar otro paso hacia la conquista de su primera Copa del Mundo y así tomarse revancha de la eliminación en los octavos de final de Sudáfrica 2010.

Cristiano viene de marcar ante Croacia y buscará darle el pase a cuartos a Portugal.

Por su parte, el equipo de Luis de la Fuente llega con la ilusión de meterse entre los ocho mejores por primera vez desde su histórico título en 2010. Luego de dejar en el camino a Austria sin problemas, el entrenador parece haber encontrado el once y no realizaría modificaciones para este cruce, al que llega con Mikel Oyarzábal como su goleador y con un Lamine Yamal de hasta ahora discreto Mundial dispuesto a dejar su huella.