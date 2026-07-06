En un partido intenso en el estadio Azteca, Inglaterra logró avanzar a los cuartos de final del Mundial tras superar a México, a pesar de jugar con un hombre menos desde el minuto 53 por la expulsión de Jarell Quansah. Los goles de Jude Bellingham, con un doblete, y Harry Kane fueron decisivos para el triunfo inglés.

El final del encuentro desató la euforia entre los ingleses, quienes celebraron junto a sus seguidores cantando el 'Wonderwall' de Oasis, una imagen que se ha vuelto icónica en esta Copa del Mundo. Sin embargo, la alegría se vio empañada por un accidente inesperado.

Durante la celebración, Jordan Henderson, el experimentado centrocampista de 36 años que milita en Brentford, sufrió una caída al intentar saltar una valla publicitaria cerca de la grada inglesa. Este incidente le provocó una lesión grave en la muñeca, que encendió las alarmas dentro del cuerpo técnico y entre sus compañeros.

Impacto de la lesión en el equipo inglés

El entrenador Thomas Tuchel expresó su preocupación: “Me siento muy triste porque se lastimó la muñeca, es una lesión seria”. Además, agregó: “No es buena señal. Ahora tenemos las bajas de un defensa con una tarjeta roja y a Jordan, que se cayó y se ha lesionado en la muñeca. Pinta muy mal”.

Jordan Henderson se lesiona gravemente en la celebración tras el triunfo de Inglaterra en el Mundial

Tras el accidente, Henderson fue trasladado directamente al hospital para una evaluación más detallada. Aunque el mediocampista no había tenido muchos minutos en el Mundial, sumando apenas seis en total, su presencia podía ser clave para aportar descanso y recambio en los próximos partidos.

La lesión del veterano jugador representa un nuevo desafío para Inglaterra, que deberá reorganizar su plantilla para continuar su camino en la Copa del Mundo sin una pieza valiosa en el banco.