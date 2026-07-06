Por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 México perdió ante Inglaterra 3 a 2 en el Estadio Azteca y se despidió de la Copa de la competencia a pesar de haber jugado más de 50 minutos con superioridad numérica por la expulsión de Ezri Konsa en el comienzo del segundo tiempo.

A los 15 minutos llegó la primera de peligro a favor del conjunto local. Centro de Roberto Alvarado desde la derecha y cabezazo de Raúl Jiménez que fue atajado de manera magistral por el arquero inglés Jordan Pickford.

Jude Bellingham llegó para cabecear de palomita el centro enviado por Saka desde la derecha a los 36 minutos del primer tiempo. El jugador del Real Madrid pisó el área a espaldas de Harry Kane.

Casi sin asimilar el primer impacto, los espectadores en el Azteca reciben el segundo golpe inglés, nuevamente Bellingham llegando al área tras la presión del equipo británico en mitad de cancha. Gordón, Kane y el 10 en una transición muy veloz para casi sentenciar la eliminatoria en un par de minutos.

Igual de aislada terminó siendo la jugada para el descuento mexicano, que afortunadamente para los anfitriones fue muy rápido, a los 41, en el pie derecho de su goleador Julián Quiñones que tomó un rebote en el área tras el tiro libre en forma de centro que llegó desde la izquierda del ataque. El despeje corto y al medio de la defensa inglesa le sirvió el remate al delantero.

En el arranque del complemento, a los 7 minutos, Ezri konsa fue al cruce contra Jesús Gallardo sobre la derecha de la defensa inglesa. El defensor europeo llegó a la pelota, pero con la pierna muy alta haciendo contacto con la canilla del rival mexicano. La jugada continuó, pero a instancias del VAR, el juez Elireza Faghani expulsó al defensor.

El conjunto inglés reacciona rápidamente y después de quedarse con un hombre menos, a los 12, Kane peinó una pelota para el joven Anthony Gordon, quien corrió y llegó antes que el arquero Raúl Rangel que lo derribó al delantero cometiendo penal.

Dos minutos más tarde, Kane se hace cargo de la ejecución y desde los doce pasos estira la diferencia nuevamente para los británicos.

Previo a la pausa de rehidratación otro llamado del VAR en beneficio de México. Muchas dudas en el toque de Kane dentro de su área en el intento por despejar. Para el árbitro es penal.

El que tomó la pelota para la definición fue Raúl Jiménez a los 24 minutos que no falló y alcanzó un nuevo descuento para el combinado local que irá con todo a tratar de evitar su eliminación de la competencia.

Formaciones

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O’Reilly, Marc Guehi, Jarell Quansah; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Anthony Gordon, Bukayo Saka, Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Árbitro: Alireza Faghani.

Estadio: Ciudad de México. Distroto Federal, México.

La previa

Con el objetivo de meterse en los cuartos de final. El conjunto local intentará aprovechar el apoyo de su público, mientras que los ingleses buscarán imponer su jerarquía para seguir en carrera por el título después de la eliminación de Brasil a manos de Noruega por 2 a 1.

El seleccionado mexicano tuvo una sólida fase de grupos, con triunfos frente a Sudáfrica, luego venció a Corea del Sur y cerró la primera ronda con un festejo sobre República Checa, resultados que le permitieron quedarse con el primer puesto del Grupo A. En los 16avos de final, el equipo dirigido por Javier Aguirre mostró una de sus mejores versiones al derrotar por 2-0 a Ecuador, en un encuentro en el que fue superior y selló con autoridad su clasificación.

En la previa del duelo, Aguirre destacó la fortaleza colectiva de su equipo: "Hemos demostrado personalidad y compromiso en cada partido. Sabemos la calidad de Inglaterra, pero estamos preparados para competir de igual a igual."

Por su parte, el conjunto inglés también tuvo un recorrido convincente en la fase inicial. Terminó primero del Grupo L tras superar a Ghana y Panamá, además de igualar con Croacia. En los 16avos de final debió exigirse para vencer 2-1 a Congo, en un encuentro intenso que resolvió gracias a su mayor jerarquía en los momentos decisivos, principalmente la de su goleador Harry Kane.

El Azteca se volvió una fortaleza para México

El entrenador Thomas Tuchel se mostró confiado antes del compromiso: "México es un rival muy competitivo y jugará con el apoyo de su gente, pero nosotros confiamos en nuestra identidad y en la calidad del plantel para seguir avanzando". Sosteniendo además su preocupación por la altura de la Ciudad de México, factor que puede afectar a sus jugadores.

México buscará hacer valer la localía y continuar alimentando la ilusión de su gente, mientras que Inglaterra intentará confirmar su condición de candidata al título. El premio será un lugar en los cuartos de final, donde el vencedor enfrentará al ganador del cruce entre Brasil y Noruega.

Estadio: Ciudad de México