No todas fueron buenas noticias en la goleada de Bélgica ante Estados Unidos de anoche: el mediocampista Amadou Onana sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El mediocampista se torció en los primeros minutos del partido que en el que los Diablos Rojos golearon 4-1 a los estadounidenses y debió abandonar el campo entre lágrimas.

Ya la imagen no era alentadora. Onana salió al segundo tiempo a ver el partido con su pierna inmovilizada y se imaginaba lo peor. Este martes, tras realizarse una resonancia magnética y otros estudios complementarios, se confirmó la grave lesión de su rodilla derecha. Desde ya, no podrá estar presente en lo que queda de este Mundial 2026, sino que además su recuperación demandará alrededor de ocho meses fuera de las canchas y se perderá una buena parte de la temporada con Everton, su equipo.

Una baja sensible para el entrenador Rudi García, quien le había devuelto la titularidad al jugador de 24 años en el mediocampo justo para el partido, pero su participación duró apenas 17 minutos. En una disputa por arriba con Christian Pulisic, Onana se elevó y al caer su rodilla quedó fija en el césped del Lumen Field de Seattle, provocando la lesión. Los médicos confirmaron que no podía continuar y fue reemplazado por Hans Vanaken, quien más tarde anotaría el tercer gol del 4-1 para Bélgica.

El compañero de Emiliano Martínez y Emiliano Buendía en Aston Villa, vivió el resto del partido desde un costado del campo apoyando a sus compañeros en la goleada frente a Estados Unidos. Incluso en el último tanto de la victoria, Romelu Lukaku tomó una camiseta de Onana y la alzó a modo de dedicatoria, en un momento muy lindo pero que también dio pie a imaginar que ya se sabía el serio alcance de su lesión. Una vez terminado el encuentro, las cámaras captaron al mediocampista caminando con una férula para inmovilizar la rodilla lastimada. Ahora, será cuestión de volver más fuerte para el belga, que posiblemente no vuelva a jugar en lo que resta del 2026.