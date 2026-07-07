Estados Unidos soñaba con hacer historia en su Mundial, pero Bélgica le puso un freno contundente. En Seattle, el seleccionado europeo fue superior en los momentos decisivos, aprovechó cada una de las oportunidades que tuvo y goleó 4-1 al anfitrión para avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino llegaba a este encuentro rodeado de expectativa y con una previa marcada por algunas situaciones polémicas. Sin embargo, dentro del campo de juego, Bélgica se encargó de hablar con fútbol y mostró una contundencia que terminó inclinando la balanza.

Desde el comienzo, el conjunto europeo impuso condiciones y encontró rápidamente la ventaja. Charles De Ketelaere fue la gran figura de la noche al marcar por duplicado y castigar a una defensa estadounidense que sufrió cada llegada rival. Bélgica manejó los tiempos del partido y mostró mayor precisión en los metros finales.

Estados Unidos intentó reaccionar y encontró un momento de esperanza con el gol de Malik Tillman, que permitió volver a ponerle suspenso al encuentro. El tanto llegó tras una pelota parada que generó discusión por la sanción de la falta, pero el conjunto anfitrión no logró sostener el impulso frente a un rival que no perdonó.

En el complemento, Bélgica volvió a demostrar su jerarquía. Hans Vanaken apareció para marcar el tercer gol luego de una salida defectuosa del arquero estadounidense y prácticamente sentenciar la historia. Con espacios y una diferencia amplia, el equipo europeo manejó el tramo final con tranquilidad.

Ya en tiempo de descuento, Romelu Lukaku puso cifras definitivas y convirtió el cuarto tanto para cerrar una noche perfecta para Bélgica, que volvió a mostrar por qué es una selección con experiencia y jugadores capaces de resolver partidos importantes.

Para Estados Unidos terminó el sueño mundialista en casa. El conjunto de Pochettino había llegado con ilusión, acompañado por su gente y con la intención de seguir avanzando en una Copa del Mundo especial, pero se encontró con una Bélgica mucho más efectiva y letal en los momentos clave.

Ahora, Bélgica continúa su camino en el Mundial 2026 y se instala entre los mejores del torneo. Con una actuación sólida y una ofensiva que respondió cuando más lo necesitaba, el seleccionado europeo vuelve a posicionarse como uno de los equipos que buscan llegar a la gran final del torneo.