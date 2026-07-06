El duelo que Estados Unidos y Bélgica disputarán en el Lumen Field de Seattle comenzó a teñirse fuertemente de polémica. Después de la decisión de FIFA de removerle la tarjeta roja a Folarin Balogun, delantero estadounidense, la respuesta no se hizo esperar: la Real Federación Belga de Fútbol denunció irregularidades y anunció que impugnará esta decisión, exponiendo que el máximo organismo del fútbol mundial no se manejó con transparencia a la hora de esta determinación. Además, UEFA se sumó en apoyo a los belgas y emitió un comunicado expresando que "se cruzó una línea roja".

Según el comunicado oficial, la FIFA habría negado a la RBFA el acceso a información clave y, en lugar de responder a su solicitud de explicaciones, convirtió esa petición en una apelación formal que terminó siendo declarada inadmisible. Asimismo, la Federación Belga denunció que la FIFA eliminó deliberadamente la sección sobre suspensiones automáticas de jugadores en la reunión previa al encuentro, un punto que siempre se había incluido en encuentros anteriores. Los dirigentes de los Diablos Rojos consultaron verbalmente y por escrito sobre esta omisión, sin obtener respuesta alguna.

La RBFA relató que se enteró por medios de comunicación de que la FIFA levantó la suspensión automática de Balogun, por lo que solicitó una copia de la decisión y detalles sobre el procedimiento aplicado. La respuesta del organismo fue inesperada: consideró esa carta como una apelación formal, designó un juez y otorgó a Bélgica apenas unas horas para resolver el proceso, sin entregar previamente ningún documento ni justificación.

En conclusión, la Federación Belga afirmó en el comunicado que no le queda otra opción que pedir la impugnación debido a la serie de hechos irregulares que han rodeado la previa del partido de esta noche. “Hasta el momento, la RBFA sigue sin recibir ninguna decisión ni explicación de la FIFA. Por lo tanto, no le queda otra alternativa que impugnar la elegibilidad del jugador”.