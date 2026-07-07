La Selección argentina se medirá con Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, con la necesidad imperiosa de elevar su rendimiento tras la ajustada victoria frente a Cabo Verde en los 16avos.

Los dirigidos por Lionel Scaloni, actuales campeones de América y del mundo, atravesaron un partido complicado que se definió recién en tiempo extra, lo que encendió las alarmas sobre varios aspectos a corregir.

Seis puntos clave para mejorar

Displicencia en la marca: tradicionalmente, el equipo argentino se destacó por una presión intensa que dificultaba la salida del rival y le permitía dominar la posesión. Sin embargo, en esta edición del Mundial, la Selección ha tenido serios problemas para mantener esa presión, llegando a perder la posesión en varios tramos de partidos clave contra Argelia, Austria y Cabo Verde. En los dos goles que recibió ante Cabo Verde, se observó que podría haberse hecho mucho más en defensa.

Medio campo en baja: Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo de Paul no han mostrado el nivel que exhibieron en Qatar 2022, donde fueron piezas fundamentales. Su rendimiento discreto está afectando la fluidez y control del juego.

Debilidad en el lateral derecho: Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, quienes ocuparon esa posición, han tenido una actuación muy por debajo de las expectativas en los cuatro partidos disputados, constituyendo una de las principales vulnerabilidades del equipo.

Falta de desequilibrio en ataque: A excepción de Lionel Messi, que a sus 39 años está realizando el mejor Mundial de su carrera, el resto del equipo no ha logrado cambiar el ritmo en los últimos metros. Thiago Almada, señalado como una posible solución para esta tarea, aún no pudo generar desequilibrio.

Ausencia de gol en los delanteros: En un Mundial donde los delanteros están brillando, Lautaro Martínez y Julián Álvarez están atravesando un momento muy flojo. Lautaro apenas convirtió un penal frente a Jordania, mientras que Álvarez no alcanza ni el 10% del nivel mostrado en Qatar, evidenciando imprecisión y lentitud.

Messidependencia: Aunque la Selección tardó más de una década en superar la dependencia de Lionel Messi, en esta Copa del Mundo volvió a repetirse la misma situación. Los jugadores buscan constantemente al crack rosarino, incluso cuando hay opciones más convenientes. Si bien Messi puede ganar partidos, para conquistar un Mundial es indispensable que todos aporten.

Además, el plantel argentino sufrió un contratiempo en el vuelo desde Miami, llegando más tarde de lo previsto a la sede del encuentro con Egipto, lo que podría afectar la preparación.

El equipo dirigido por Scaloni está decidido a seguir haciendo historia y superar esta fase para avanzar a cuartos de final, una instancia que comienza a definirse en este Mundial.