Luego de lograr una sufrida clasificación, la Selección Argentina se enfrenta a Egipto desde las 13 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. La Albiceleste llega con el objetivo de seguir avanzando en busca de la defensa de la Copa del Mundo y se medirá ante los Faraones, que vienen de ganar el primer mata-mata de su historia y, liderados por Mohamed Salah, pretenden dar el golpe. El encuentro es transmisión de Mitre Patagonia FM 90.5 del Grupo Prima Multimedios desde las 12 con el equipo de SuperMitre Deportivo.

Tras superar con mucha dificultad a Cabo Verde en 16vos de final, Argentina va por el objetivo de continuar la defensa mostrando una mejor imagen futbolística. De cara a este encuentro, todo indica que Lionel Scaloni tiene todo listo y serán tres las modificaciones en el once: Nicolás Tagliafico vuelve al lateral izquierdo en lugar de Facundo Medina, en el medio Leandro Paredes se mete en lugar de Thiago Almada y arriba Julián Álvarez reemplazará a Lautaro Martínez.

Julián Álvarez y Messi volverán a ser dupla de ataque.

Por su parte, Egipto llega dispuesto a seguir haciendo historia. Luego de eliminar a Australia por penales tras el 1-1 en tiempo regular y el alargue, los Faraones consiguieron llevarse su primer duelo de muerte súbita en Mundiales y llegan a Atlanta en busca del batacazo. Su entrenador, Hossam Hassan sostuvo la fe en sus hombres: "Desde nuestra perspectiva, sabemos que no será un partido sencillo y que no pondremos las cosas fáciles al rival. Llevaremos nuestra ambición al límite para brindar alegría a nuestra nación y a nuestros aficionados". En principio, el DT egipcio alinearía a los mismos que consiguieron el pase ante los Socceroos.

Salah quiere una alegría más en su último Mundial. (Foto: AP)

Formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Egipto: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

TV: Telefé, DSports, TyC Sports y Paramount+.

Estadio: Mercedes Benz Stadium (Atlanta).

Árbitro: François Letexier (Francia).