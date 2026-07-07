Los partidos de la Selección argentina se anticipan como eventos cargados de intensa emoción que pueden desencadenar cambios bruscos en el estado anímico de los aficionados. Expertos en cardiología advierten sobre la importancia de adoptar precauciones para prevenir complicaciones, especialmente en personas con enfermedades cardíacas o factores de riesgo previos.

Desde la División Cardiología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, se señala que durante encuentros deportivos de alta intensidad se observa un aumento en la incidencia de eventos cardiovasculares vinculados al estrés emocional. La doctora Analía Aquieri, cardióloga del Laboratorio de Hipertensión Arterial, explicó: "La liberación de adrenalina de forma excesiva, hace latir más rápido al corazón y aumenta la presión arterial".

La especialista agregó que esta respuesta fisiológica puede desencadenar palpitaciones y picos abruptos en la presión arterial, constituyendo un peligro mayor para quienes presentan múltiples factores de riesgo cardiovascular.

Recomendaciones para prevenir riesgos cardíacos en partidos de la Selección argentina

Recomendaciones para prevenir complicaciones

Mantener la medicación habitual según indicación médica Evitar excesos de alcohol No fumar durante el encuentro Evitar el consumo de bebidas energizantes No realizar comidas copiosas antes o durante el partido Procurar llegar al encuentro descansado y con horas adecuadas de sueño Reducir, en la medida de lo posible, situaciones de estrés acumulado Si la ansiedad es muy intensa, considerar alternativas que disminuyan el impacto emocional, como escuchar el partido en lugar de verlo Consultar con un profesional de la salud ante la necesidad de tratamiento específico para la ansiedad

Los grupos que requieren mayor atención incluyen a personas con hipertensión arterial, enfermedad coronaria, antecedentes de arritmias, insuficiencia cardíaca y aquellos con condiciones como diabetes, tabaquismo, colesterol elevado, obesidad o sedentarismo. Para estos pacientes, la emoción intensa puede generar aumentos súbitos en la presión arterial y frecuencia cardíaca, aumentando el riesgo de dolor torácico, arritmias y crisis hipertensivas.

Frente a estas situaciones, la Dra. Aquieri recomienda: "Ante la aparición de síntomas, la primera medida es retirar a la persona de la situación de estrés emocional y solicitar asistencia médica para una evaluación adecuada". Asimismo, desaconseja la automedicación, ya que solo un profesional puede determinar la gravedad del cuadro y la necesidad de atención urgente.

Los especialistas insisten en la adopción de hábitos saludables, la identificación temprana de síntomas de alarma y la rápida respuesta ante cualquier malestar como pilares para disfrutar los partidos con seguridad y proteger la salud cardiovascular.