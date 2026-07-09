Pensando en dar un paso clave en la defensa del título, la Selección Argentina entrenó en el complejo de Kansas City para el duelo ante Suiza. De cara al duelo de cuartos de final, el sábado a las 22 en el Arrowhead Stadium, mismo estadio donde la Albiceleste debutó con victoria sobre Argelia, Lionel Scaloni tendría dos dudas en el once de cara al duelo.

Las dos incógnitas en el cuadro titular tienen que ver con el lateral derecho y el delantero que acompañará a Lionel Messi en ataque. Aparentemente, Gonzalo Montiel parece tener ventaja sobre Nahuel Molina para ocupar el lateral derecho con su ingreso del otro día ante Egipto, mientras que por otro lado, en algo que Scaloni suele siempre dejar como duda, Julián Álvarez y Lautaro Martínez compiten por el lugar de delantero acompañante del capitán argentino.

Messi, preparado para el duelo ante Suiza. (Foto: Juano Tesone - Clarín)

En una noticia positiva para el cuerpo técnico, la molestia que Cristian Romero sufrió en el partido ante Egipto quedó solamente en un susto. Se confirmó que lo de Cuti fue solo un calambre y el defensor estará disponible para el choque ante Suiza, conformando dupla central con Lisandro Martínez.

El posible once

De esta manera, la probable formación para enfrentar a Suiza estaría compuesta por Emiliano Martínez en el arco; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico conformando la línea defensiva; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister se mantendrían en el mediocampo; y en la delantera, Lionel Messi junto a Julián Álvarez.