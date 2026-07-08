La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Días después de la épica remontada por 3-2 frente a Egipto, la polémica por el arbitraje continúa creciendo y ahora llegó hasta los despachos de la FIFA.

La Federación Egipcia de Fútbol elevó un reclamo formal contra la actuación del árbitro francés François Letexier, a quien responsabilizan por decisiones que, según consideran, perjudicaron al conjunto africano en un partido que parecía tener controlado tras ponerse 2-0 arriba en el marcador.

El encuentro tuvo varios momentos de tensión y dos jugadas quedaron especialmente marcadas por la controversia. La primera fue la anulación de un gol egipcio por una infracción previa sobre Lisandro Martínez, una decisión tomada tras la intervención del VAR. La segunda ocurrió en los instantes finales, en una acción previa al gol de Enzo Fernández que selló la clasificación argentina y en la que los jugadores egipcios reclamaron una falta que no fue sancionada.

Las protestas no terminaron con el pitazo final. Apenas concluyó el partido, futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y dirigentes egipcios expresaron su malestar por el arbitraje, generándose varios cruces dentro y fuera del campo de juego.

Ante este escenario, la FIFA revisará la actuación de Letexier como parte del procedimiento habitual que realiza el Comité de Árbitros después de cada encuentro del Mundial. Sin embargo, todo indica que la evaluación no implica una sanción automática ni una investigación extraordinaria, como pretende la federación africana.

Desde el organismo consideran que no existen elementos que demuestren una actuación deliberadamente favorable hacia alguno de los equipos. Aun así, el desempeño del árbitro francés será analizado junto con las decisiones más discutidas del encuentro.

Más allá de las protestas de Egipto, la continuidad de Letexier en el torneo podría depender de otro factor. La FIFA suele apartar de las instancias decisivas a los árbitros cuyas selecciones nacionales continúan en carrera, y Francia sigue siendo uno de los candidatos al título.

El francés llegó a la Copa del Mundo con un importante respaldo internacional. Fue reconocido como el mejor árbitro del mundo en 2024 por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), mientras que su compatriota Clément Turpin recibió la misma distinción en 2025.

Mientras Argentina ya piensa en su próximo desafío mundialista, la eliminación de Egipto sigue dejando heridas abiertas. La federación africana insiste en que hubo errores determinantes y espera una respuesta de la FIFA, aunque todo indica que el resultado deportivo no corre ningún riesgo.