A un par de días para el duelo, FIFA confirmó que João Pinheiro será el encargado de impartir justicia en el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza en por el Mundial 2026. El árbitro portugués de 38 años disputará su tercer encuentro en esta Copa del Mundo el sábado próximo a las 22 horas en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Pinheiro es internacional desde 2016, y ya lleva dos partidos dirigidos en este Mundial. Su debut fue justamente con Suiza, en la goleada 4-1 sobre Bosnia por la segunda jornada de la fase de grupos. Luego, condujo el duelo entre Canadá y Sudáfrica de 16vos de final, que terminó 1-0 a favor de uno de los anfitriones. Lo complementan sus compatriotas Bruno Jesús y Luciano Maia como jueces de línea, mientras que los canadienses Drew Fischer y Micheal Barwegen serán el cuarto y quinto árbitro, respectivamente. Aún resta definir a los que estarán a cargo del VAR.

Será la primera vez que Pinheiro arbitra un partido de la Selección Argentina en una competencia mayor, aunque ya sabe lo que es dirigirla en categorías menores: fueron encuentros de categorías Sub 17 y Sub 20, con un saldo de dos victorias y una derrota para el equipo albiceleste. Por su parte, con Suiza si tiene experiencia previa, además del mencionado partido de esta Copa del Mundo, ya que el portugués estuvo presente en un empate 3-3 contra Bielorrusia en las Eliminatorias para la Eurocopa.