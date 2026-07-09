Ver a la Selección Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 puede convertirse en un sueño posible, pero muy costoso. El cruce ante Suiza, que se jugará en Kansas City, obliga a pensar en un presupuesto alto incluso para quienes busquen las opciones más económicas.

El gasto base para un hincha ronda los US$3.000 por persona y contempla solo tres puntos centrales: pasaje aéreo, entrada y alojamiento. En esa cuenta no están incluidos otros costos inevitables del viaje, como comidas, traslados dentro de Estados Unidos, seguro médico, equipaje extra o gastos personales.

El primer desembolso fuerte aparece en los vuelos. Las opciones más baratas para viajar desde Buenos Aires hacia Kansas City entre el 8 y el 14 de julio parten desde US$1.191 ida y vuelta, aunque la mayoría de las alternativas disponibles se ubican entre US$1.240 y US$1.285. Para quienes busquen únicamente un tramo de ida, los valores arrancan cerca de los US$622.

A ese monto se suma el valor de las entradas para el partido. En plataformas de reventa autorizadas para el Mundial 2026, los tickets para Argentina vs. Suiza comienzan alrededor de los US$1.299, aunque el precio puede subir según la ubicación y la disponibilidad. Con esos dos conceptos, el gasto ya se acerca a los US$2.700.

El hospedaje completa el cálculo mínimo para estar presente en Kansas City. Entre las opciones más económicas cerca del Arrowhead Stadium figuran hoteles desde US$69 por noche, como el Hotel Lotus Kansas City Stadium. También aparecen alternativas como Best Western Plus Kansas City Sports Complex Hotel desde US$88, Holiday Inn Express & Suites desde US$81 y Extended Stay America desde US$78. Para tres noches, el piso ronda los US$210.

El partido se disputará el sábado 11 de julio, a las 22 hora argentina, en el Arrowhead Stadium, la casa de los Kansas City Chiefs de la NFL. El ganador de ese cruce avanzará a semifinales, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Inglaterra y Noruega. Por eso, la expectativa de los hinchas ya impacta en los precios y podría generar nuevas subas en vuelos, hoteles y entradas. Con los valores actuales, viajar para ver a la Selección Argentina exige al menos US$3.000, pero el costo final puede superar ampliamente esa cifra.