Luego de la dura eliminación de Estados Unidos ante Bélgica, el conjunto norteamericano sufrió una nueva mala noticia: Christian Pulisic sufrió una microfisura y un hematoma óseo en la tibia y peroné de su pierna derecha. La figura y capitán del seleccionado estadounidense confirmó que tiene una lesión ósea que comprometerá el inicio de temporada con el Milan.

La lesión se produjo al inicio del segundo tiempo, cuando Pulisic intentó un remate desde la puerta del área y chocó con la parte posterior de la pierna de Youri Tielemans. En esa acción sufrió una torsión en el tobillo y la rodilla que derivó en la microfisura. La Federación estadounidense confirmó que el futbolista debió abandonar el estadio con muletas tras la derrota por 4-1 frente a Bélgica, y que el tiempo estimado de recuperación será entre cuatro y seis semanas.

El atacante intentó continuar en cancha pero con dificultad para correr. Finalmente fue reemplazado por Mauricio Pochettino pocos minutos después, cuando Bélgica ya ganaba 3-1 y la eliminación de Estados Unidos estaba casi consumada. Este Mundial estuvo marcado por problemas físicos para Pulisic, ya que previo al debut ante Paraguay, donde marcó un gol y dio una asistencia, sufrió una lesión muscular que se agravó en ese encuentro y lo hizo perderse un partido de la fase de grupos. Luego, volvió con minutos limitados ante Turquía y continuó jugando, pero sin poder aportar en los tantos del equipo.