La Selección de Bélgica consiguió una contundente victoria por 4-1 sobre Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026, pero el resultado quedó rápidamente en un segundo plano por la explosiva celebración de Romelu Lukaku. El delantero convirtió el último gol del encuentro y aprovechó el momento para enviar un mensaje que fue interpretado como una clara provocación hacia Donald Trump.

La previa del compromiso ya había estado marcada por una enorme controversia. El atacante estadounidense Folarin Balogun había recibido una tarjeta roja directa frente a Bosnia y Herzegovina, una sanción que implicaba su suspensión automática. Sin embargo, el delantero finalmente pudo disputar el encuentro ante los belgas, una situación que despertó fuertes cuestionamientos.

Horas antes del partido, el propio Donald Trump reconoció desde la Oficina Oval que había mantenido una conversación con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, con la intención de que se revisara la sanción que pesaba sobre Balogun. Sus declaraciones generaron un fuerte revuelo y alimentaron las críticas alrededor de la decisión.

La Federación de Bélgica reaccionó con dureza frente a esa situación y presentó una protesta formal ante la FIFA, al considerar que existían irregularidades en el procedimiento. Incluso llegó a deslizar la posibilidad de impugnar el encuentro, aunque finalmente decidió responder dentro del terreno de juego.

Cuando el reloj marcaba el tiempo de descuento, Romelu Lukaku apareció para convertir el 4-1 definitivo y desatar una celebración cargada de ironía. El goleador imitó el conocido paso de baile que suele realizar Donald Trump en sus actos políticos, acompañado por varios de sus compañeros, en una escena que rápidamente recorrió el mundo.

Pero el delantero no se quedó únicamente con ese gesto. También se llevó las manos a las orejas mirando hacia las tribunas ocupadas por los simpatizantes estadounidenses y realizó un movimiento con la mano simulando cerrar una boca, una clara señal para mandar a callar a quienes habían cuestionado a la selección belga durante la previa del partido.

Romelu Lukaku contra Donald Trump

La escena continuó con Lukaku señalando y gritando en dirección al palco oficial del estadio de Seattle, donde se encontraba Gianni Infantino. La imagen no tardó en viralizarse y alimentó el debate en las redes sociales por el fuerte mensaje que dejó el futbolista tras la clasificación de su selección.

Como si eso fuera poco, la cuenta oficial de la Selección de Bélgica en X también se sumó a las provocaciones y publicó una fotografía del atacante acompañada por la frase "Overturn this" ("Anulen esto"), en referencia a toda la polémica previa. Con este triunfo, el conjunto dirigido por Rudi García dejó afuera al último país anfitrión del Mundial 2026 y ahora enfrentará a España en los cuartos de final.