La goleada de Bélgica ante Estados Unidos que sacó al equipo anfitrión del Mundial 2026 sigue dando que hablar y uno de los protagonistas fue Thibaut Courtois. Luego del partido, el arquero se despachó contra los estadounidenses en los medios, disconforme por las "faltas de respeto" hacia los Diablos Rojos, y aprovechó para dejar una frase picante en contra del equipo local.

"Hoy demostramos que somos un muy buen equipo y que en un Mundial no se puede pensar más allá del próximo partido. Recibimos muchas faltas de respeto que recibimos en los últimos días: que los Estados Unidos nos iban a ganar fácil porque no somos el mismo equipo y todo eso", comenzó diciendo el guardameta de Real Madrid, que dejó una reflexión que no pasó desapercibida: "Entiendo que quisieran darle mucha publicidad a la selección de Estados Unidos, pero hoy sentí, con toda seguridad, que íbamos a ganar. Siendo sincero, Senegal es mucho mejor que Estados Unidos y creo que quedó demostrado", afirmó Courtois.

En la previa del partido se habló también de la tarjeta roja perdonada por FIFA a Folarin Balogun, delantero estadounidense, que finalmente disputó el partido por esta excepción. Si bien no se refirió directamente a eso, el arquero belga dejó una indirecta para finalizar sus declaraciones: "Hoy hemos castigado la falta de respeto que los norteamericanos nos mostraron en los últimos días".

La dedicatoria a Trump

Claramente el accionar de Donald Trump entrometiéndose en un fallo arbitral que estaba fuera de su competencia y logrando que FIFA revirtiera el mismo no pasó desapercibido en los Diablos Rojos, y tras el cuarto gol de Romelu Lukaku esto se vio reflejado. El goleador celebró el gol que decretó el 4-1 definitivo imitando el tradicional baile del mandatario. Más tarde, ya con el partido finalizado, la cuenta de X de Bélgica hizo lo suyo: "Revierte esto", seguido de las fotos del festejo del delantero y "Cuartos de final, llamando", fueron los dos provocativos posteos que encendieron las redes.