El partido clave que Independiente tendrá ante Vélez hoy en el José Amalfitani contará con el retorno a la titularidad de Kevin Lomónaco. El central, que dejó de ser indiscutido para Gustavo Quinteros y tiene encaminada su venta al Grupo Pachuca, que lo colocaría en el Real Oviedo de España, reemplazará al lesionado Sebastián Valdéz. Sin embargo, se sabe que su futuro estará lejos de Avellaneda.

El zaguero de 24 años, que perdió terreno en el campo de juego y mantiene una tensa relación con su DT actual, pasaría a ser propiedad del Grupo Pachuca, propietario de varios clubes en México y recientemente del Real Oviedo, club que descendió a la Segunda División de España. El pase aún no está cerrado debido a que quedan detalles por resolver entre las partes, pero este podría ser el último partido de Lomónaco con Independiente.

Lomónaco espera por la resolución de su venta al Grupo Pachuca. (Foto: Prensa Independiente)

El Cumbia, que perdió la titularidad en este torneo pese a haber ingresado en los dos primeros partidos, fue el más buscado en los últimos mercados de pases. Incluso sonó en este mismo período de fichajes para reforzar a León y Tigres, otros equipos vinculados al Grupo Pachuca, pero su destino más probable es el conjunto español que milita en la Segunda División. Mientras espera, hoy volverá a salir a la cancha desde el inicio.

Qué falta para su pase

La transferencia de Lomónaco, que estuvo cerca de pasar al Real Betis el año pasado por cerca de 10 millones de dólares, se haría ahora en una cifra cercana a los USD 8 millones. Todavía falta que Independiente acuerde los términos con el Grupo Pachuca y solucione una deuda pendiente con el jugador y su representante. El club argentino posee el 75% de la ficha de Lomónaco, pero todavía le adeuda 3 millones de dólares al Red Bull Bragantino, club del que provino el Cumbia, lo que genera urgencia para concretar su salida y cancelar ese pasivo.