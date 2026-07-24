En silencio, como fue su último tiempo en el club, el marcador central Kevin Lomónaco se va de Independiente con destino al ascenso de España para continuar con su carrera deportiva en el Real Oviedo de la segunda división ibérica.

Luego de haber tocado la Selección Argentina y ser uno de los mejores defensores en la competencia nacional, el ex Lanús se apagó por completo y el técnico Gustavo Quinteros hace tiempo que no lo tiene como imprescindible.

Kevin Lomónaco llegó a Independiente a mediados del 2024 y en primera temporada demostró un nivel atísimo en la última línea.

Por esa razón, la dirigencia del club de Avellaneda hace dos mercados de pases que escuchaba ofertas por él. México había sido el destino más seductor para el club argentino desde lo económico, pero no le cerró desde lo deportivo al futbolista, hasta que apareció Oviedo y se unieron todas las partes.

Usará ese dinero

Con el dinero de esa venta, hay dos nombres que el Rojo puso sobre la mesa, el primero de ellos es el actual marcador central de Argentinos Juniors, Francisco Álvarez.

Al mismo tiempo, el club ya acordó condiciones por el extremo Imanol Machuca, proveniente de Vélez, que en el plano personal ya tiene todo acordado para mudarse al sur del Gran Buenos Aires.

Imanol Machuca viene de jugar en Vélez, pero su pase pertenece a Fortaleza de Brasil.

Otro nombre que sonó fuerte en las últimas horas fue el de Nicolás Tripicchio, quien entró en cortocircuito con la dirigencia de San Lorenzo, dueño de sus derechos hasta diciembre del año que viene.

Independiente debutará por el Torneo Clausura 2026 este domingo 26 como visitante de Estudiantes de La Plata a partir de las 17:15. Hasta el momento, la única cara nueva del plantel es el arquero Santiago Mele, a pesar de no haber transferido a Rodrigo Rey.