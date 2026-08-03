En el duelo más atractivo de la jornada del lunes, Vélez recibe a Independiente desde las 19 en el José Amalfitani, por la tercera fecha del Torneo Clausura. El Fortín, que ganó los dos que jugó, buscará transformarse en el único conjunto de la Zona A en tener puntaje perfecto ante el Rojo, que llega en la misma situación tras cosechar triunfos en sus primeros dos encuentros. Será la vuelta de Gustavo Quinteros a terreno velezano luego de salir campeón de la Liga Profesional en 2024. El partido es transmisión de ESPN Premium.

En un encuentro que también es importante mirando la tabla anual, Vélez buscará su tercera victoria al hilo para acercarse a Independiente Rivadavia, líder de esa clasificación con 38 unidades, y fijar posición pensando en la Copa Libertadores. Para este compromiso, Guillermo Barros Schelotto haría un sólo cambio: Lucas Robertone vuelve al once en lugar del juvenil Luca Feler.

Del otro lado, la expectativa es similar: luego de un arranque con dos triunfos al hilo, Independiente quiere asentarse en puestos de Copa Libertadores. La baja más relevante del Rojo es la de Sebastián Valdéz, que sufrió una molestia en la rodilla durante el cruce ante Newell's en la fecha pasada y, tras ser evaluado a lo largo de la semana, quedó descartado. Para Quinteros el partido será especial, ya que retorna como DT rival al club donde consiguió su único título en el fútbol argentino, la Liga Profesional de 2024.

Quinteros, campeón con Vélez en 2024, vuelve a Liniers dirigiendo al Rojo.

Posibles formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Dilan Godoy, Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

TV: ESPN Premium.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.