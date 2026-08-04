En medio de una aguda crisis futbolística, River cerró la contratación de Francisco Ortega, que se transformará en el séptimo refuerzo del Millonario en este mercado de pases. El lateral izquierdo de 27 años que llega desde Olympiacos para cubrir la lesión muscular del neuquino Marcos Acuña, que lo dejará afuera de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe.

El acuerdo entre el club de Núñez y el conjunto griego ya está firmado: Ortega llegará por una suma cercana a los 5 millones de euros. Se espera que el defensor surgido en Vélez arribe a la Argentina esta misma semana para sumarse al plantel y quedar habilitado para la lista de la Copa Sudamericana. Lo más probable es que el lateral debute en el once apenas pueda concretar su llegada.

Pancho llega a tiempo para cubrir la baja de Acuña y competir por el puesto una vez que el zapalino se recupere. Sin el campeón del mundo y con Matías Viña entrenando con los apartados en el Predio de Cantilo, la única alternativa que Eduardo Coudet tenía en el lateral era el juvenil Facundo González, que incluso en el último encuentro ante Rosario Central perdió la pulseada con Lautaro Rivero, que ocupó ese lugar provisoriamente.

Ortega, surgido en Vélez, llegó a Olympiacos en 2023, donde se convirtió en un habitual, disputando más de 100 partidos y conquistando cuatro títulos. Su rendimiento también le valió una convocatoria a la Selección Argentina por parte de Lionel Scaloni, aunque no pudo debutar oficialmente. Antes de dar el salto a Europa, disputó 153 partidos, anotó tres goles y aportó 14 asistencias para el Fortín.