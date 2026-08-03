Eduardo “Chacho” Coudet rompió el silencio de una manera inesperada después de la derrota de River ante Rosario Central. Sin brindar declaraciones públicas ni participar de una conferencia de prensa, el entrenador utilizó su estado personal de WhatsApp para difundir un mensaje con el que dejó en claro que no piensa retroceder frente a la crisis deportiva.

La publicación apareció después de una jornada en la que la dirigencia había decidido que ningún futbolista hablara con los periodistas. Tampoco hubo contacto del director técnico con los medios, por lo que los hinchas se quedaron sin explicaciones tras una nueva actuación que profundizó el malestar alrededor del equipo.

En medio de ese silencio institucional, el Chacho Coudet se puso de foro de perfil una imagen que contenía una frase contundente: “Los cagones no hacen historia”. El contenido fue interpretado como una declaración de principios y como una respuesta indirecta a quienes consideran que debería abandonar el cargo debido a los últimos resultados.

Su postura ya había sido transmitida dentro del vestuario. Según informó el periodista Germán García Grova, el técnico reunió a parte del plantel y aseguró: “Tenemos que darlo vuelta y hay con qué”. Esas palabras confirmaron que todavía confía en sus jugadores y que no evalúa presentar la renuncia.

El panorama deportivo, sin embargo, expone la magnitud del desafío. River acumula tres derrotas en los tres partidos que disputó por el Torneo Clausura y ni siquiera consiguió convertir goles. A esa racha se suma la eliminación de la Copa Argentina frente a Aldosivi, otro resultado que aumentó las dudas sobre el funcionamiento del equipo.

La reacción de los hinchas comenzó a sentirse mediante reiteradas protestas en el Estadio Monumental. La falta de respuestas dentro de la cancha y la sucesión de golpes deportivos hicieron que la continuidad de Eduardo Coudet quedara bajo observación, aunque por ahora el entrenador sostiene que cuenta con los recursos necesarios para modificar el rumbo.

El mensaje publicado en WhatsApp terminó funcionando como su única respuesta tras la caída ante Rosario Central. Mientras desde el club eligieron cerrar el contacto con la prensa, el Chacho Coudet recurrió a una frase desafiante para exhibir su ánimo y anticipar que intentará revertir la crisis antes de considerar una salida de River.