Antes de dar inicio a su etapa en Independiente Rivadavia, donde llegó a préstamo, Maximiliano Salas no dudó expresar su enojo por el trato en el último tiempo en River. El delantero, jugará cedido por un año con opción de compra del 50% de su pase, se mostró crítico con la dirigencia millonaria y con el cuerpo técnico comandado por Eduardo Coudet por la situación de los apartados en el predio de Cantilo.

En diálogo con La Red, Salas fue contundente sobre lo que pasó con los marginados: “En los últimos meses no me sentí jugador. Se tomó esta decisión de apartar a algunos jugadores, no la comparto, porque más allá de futbolistas, somos personas ante todos. Estoy enojado porque se nos trató muy mal, creo que no merecíamos terminar así”, dijo, cuestionando además los modos en que se tomó la determinación: "Hay formas y formas. El técnico, la dirigencia o no sé quién tomó la decisión puede no tenerte en cuenta, pero hay formas de hacerlo".

El delantero también contó cómo se enteraron de la decisión de River de apartar al grupo que no sería tenido en cuenta: “Un día antes de que arranque la temporada nos llamó Longoria diciendo que no nos teníamos que presentar, que fuéramos la semana siguiente. Me hubiera encantado que Coudet me lo dijera, pero tenemos que acatar órdenes de los de arriba”. Y añadió: "No está bueno estar encerrado en el container. No es bueno para nadie, porque ante todo somos humanos. Siempre tiramos para el mismo lado, le poníamos la mejor onda porque estábamos sólo nosotros ahí”, comentó sobre el día a día en Cantilo.

Por último, Salas manifestó sus ganas de dejar atrás lo vivido en esta pretemporada: “El jugador quiere volver a sentir el cariño de la gente, vengo a un club lindo y ordenado, vengo a jugar y mostrar la clase de jugador que soy”, dejando en claro su intención de empezar de cero en Independiente Rivadavia. Durante su paso por River, el atacante disputó 37 partidos oficiales y anotó 7 goles. Su contrato con el club de Núñez se extiende hasta el 31 de diciembre de 2029, pero todo indica que tras este préstamo el Millonario le buscará una salida.