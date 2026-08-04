Uno de los integrantes de la tristemente célebre "banda del container" de River estaría cerca de una salida. El paraguayo Matías Galarza Fonda es seguido por un equipo importante de la Serie A italiana y, según su representante, el volante que se destacó con su selección en el Mundial 2026 podría salir en los próximos días. Luego de su préstamo en el Atlanta United de Estados Unidos, el futbolista guaraní sigue sin ser tenido en cuenta en el Millonario, que espera desprenderse de él.

La información fue revelada por Regis Marques, representante de Galarza Fonda, en una entrevista con el programa paraguayo La Gran Jugada, quien confirmó que existe un fuerte interés desde Italia y que en los próximos días llegará una propuesta formal a las oficinas del Millonario. Aunque no dio a conocer el nombre del club, dio a entender que es uno de los grandes (Juventus, Inter o Milan), aunque distintos medios italianos señalan que el principal interesado es Bologna, que busca reforzar su mediocampo para esta temporada.

Galarza Fonda, de 24 años, sigue sin ser tenido en cuenta en River y, a pesar de que su buena actuación con Paraguay en la Copa del Mundo revalorizó su cotización, la decisión dirigencial siguió siendo la de mantenerlo apartado con el grupo que entrena en Cantilo. Para desprenderse de él, el conjunto de Núñez esperará por lo menos 6 millones de dólares, ya que cuenta con el 60% del pase del futbolista, mientras que el 40% restante pertenece a Talleres de Córdoba.